В ДТП погибли мотоциклист и водитель автомобиля

Вчера после 14:00 в Инчукалнсе Сигулдского края на дороге Инчукалнс - Ропажи столкнулись автомобиль "BMW" и мотоцикл. В результате аварии погиб водитель мотоцикла.

Как сообщалось ранее, в четверг утром на Даугавпилсском шоссе в Айзкраукльском крае автомобиль "Volvo" попал в лобовое столкновение с пассажирским автобусом. В результате аварии погиб водитель "Volvo".

Вчера полиция задержала семь водителей за вождение в нетрезвом состоянии, а также одного водителя, употреблявшего наркотики. Заведено шесть уголовных дел.

Вчера водителям было выписано 202 штрафа за превышение скорости. Один водитель был оштрафован за агрессивное вождение, а всего составлено 464 протокола о нарушении правил дорожного движения.