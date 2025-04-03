В Даугавпилсе закрывается филиал Рижского технического университета

Даугавпилсский научный и учебный центр РТУ — это официальное название филиала вуза в Даугавпилсе, который работает в городе с 1961 года. Этот учебный год для центра последний. Студенты не в восторге от решения. Лаурис заканчивает первый курс, он планировал, что ещё год получится поучиться в Даугавпилсе, а затем заканчивать обучение в Риге.

«В любом случае неприятно. — Планировали два года в Даугавпилсе, а потом переезжать? — Да. Придётся переезжать в Резекне или в Ригу. Еще посмотрю. — Как однокурсники восприняли? — Тоже негативно, потому что никто не ожидал, что это произойдет. Не у всех решены проблемы с жильём. Куда поселиться? Как лучше? Неудобств много».

Студенты отмечают, что не было общего собрания или оповещения о том, что филиал со следующего года работать не будет. Когда поползли слухи, после прямого обращения в администрацию им подтвердили о ликвидации центра. В Даугавпилсе студенты учатся два года, затем едут в Ригу, где заканчивают программу. Для второкурсников это не проблема. Для студентов же первого курса необходимо перестраивать планы на год раньше. В их числе Сантис, который приезжает в Даугавпилс на учёбу из Субате:

«Я это узнал сравнительно недавно, когда появились первые слухи, и, конечно, негативное отношение к этому, как-никак это был самый близкий филиал РТУ. Первые два года думал отучиться в Даугавпилсе, а потом, как и было задумано, поехать в Ригу, но услышав эту новость, я задумался выбрать не Резекне, а Ригу, как вариант».

Речь идёт не только о Риге, но и о Резекне, ведь после реорганизации латвийских вузов академия в Резекне стала частью РТУ. Официальный переход состоялся 1 апреля этого года, рассказывает проректор РТУ по учебной части Элина Гайле-Саркане.

«В Латвии проходит консолидация высших учебных заведений. К Рижскому техническому университету с 1 апреля присоединяется Резекненская академия технологий. Научный и учебный центр РТУ в Даугавпилсе будет интегрирован в Резекненскую академию технологий, которая будет называться Резекненская академия, чтобы мы могли обеспечить качественное техническое образование и его доступность в регионе».

В штате филиала в Даугавпилсе числится 10 человек. Всем предложат работу в Резекне, сообщили в университете. Ректор Резекненской академии технологий Ивета Миетуле подтверждает, что вуз заинтересован в привлечении преподавателей.

«Данный центр реализовывал инженерные программы в STEM областях и преподавателей в таких программах обычно не хватает. Например, в отрасли IT, поэтому будем оценивать и принимать решения».

Продолжить обучение студентам можно как в Риге, так и в Резекне. В даугавпилсском филиале сейчас учится 100 студентов, продолжает представитель РТУ Элина Гайле-Саркане.

«В центре в Даугавпилсе количество студентов всегда было около 100. В какие-то годы 120, когда-то близко к ста. Но концептуально сто студентов — это наш обычный показатель».

Здание на улице Смилшу, 92, построенное в 1967 году специально для студентов РТУ, законсервируют. В планах университета от него отказаться.

«Мы рассмотрели вариант с отчуждением здания — это означает, что скорее всего мы его передадим Министерству науки и образования, которое является нашим учредителем. Далее министерство будет действовать в порядке, установленном законом, что я уже не могу комментировать».

Весной 2023 года правительство одобрило присоединение Резекненской академии технологий к РТУ, переход завершился 1 апреля. В систему Рижского технического университета также вошли Латвийская морская академия, Лиепайский университет и Лиепайский мореходный колледж.