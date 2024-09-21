В Даугавпилсе планируют ограничить, а затем и закрыть все места для азартных игр

Даугавпилсская дума как минимум дважды инициировала введение ограничений для игорного бизнеса. Но раньше добиться этого не удавалось. Теперь дума вновь хочет реализовать эту инициативу, и на сей раз шансы осуществить задуманное намного выше, считает мэр города Андрей Элксниньш. Ведь в 2023 году Сейм дал право муниципалитетам принимать решения об ограничении азартных игр.

«После чего Конституционный суд Латвии в апреле этого года выдал алгоритм, как это можно сделать и как обосновывать решения о закрытии игорных залов в городах. Потому что собственники тотализаторов, игорных залов всегда обжалуют решения самоуправления в суде — и это в том числе нужно обосновать, следует обосновать общественное значение такого рода ограничений», — говорит градоначальник.

Кроме самих правил, которые разработало самоуправление, до 27 сентября в городе проходит общественный опрос с призывом высказать личное мнение.

Обязующими думскими правилами собираются запретить организовывать игорные залы в местах, где главный вход в игорный зал расположен ближе чем на 150 метров к ближайшему входу в образовательные, спортивные, почтовые, кредитные, муниципальные учреждения. Если рядом храм, дом культуры, многоквартирный жилой дом, общежитие, место соцпомощи — это также накладывает ограничение. В принципе, в Даугавпилсе практически нет таких мест, где можно было бы разместить игорный зал без нарушения запретов, предложенных в правилах.

В самоуправлении, кроме того, планируют закрыть и те залы, которые работают сейчас, рассказывает председатель городской думы Даугавпилса Андрей Элксниньш.

«После принятия обязующих правил (а оно, я думаю произойдет в сентябре или октябре) в ближайшее время — ноябрь, декабрь и январь — городская дума по каждому отдельному адресу примет отдельное решение о прекращении там такого рода деятельности», отметил он.

В Даугавпилсе сейчас работает 9 игорных залов.