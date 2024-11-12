В Даугавпилсе был задержан торговец наркотиками

7 ноября, используя оперативную информацию, на территории автостоянки в Даугавпилсе сотрудники полиции зафиксировали, что женщина 1981 года рождения купила у мужчины 1983 года рождения десять таблеток субутекса с целью их продажи.

В момент совершения преступления сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые уже ранее попадали в поле зрения полиции.

По месту жительства мужчины была изъята еще 41 таблетка субутекса, около десяти граммов амфетамина и 42 таблетки с психотропными веществами. Назначены судебные экспертизы для определения точного состава веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье 253(1) Уголовного закона -- за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств или психотропных веществ без цели их сбыта. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом.