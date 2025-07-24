Предупреждение по Латвии до 13 часов: дожди, местами сильные

Предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об ожидаемых локально сильных дождях остается в силе в центральных и восточных регионах страны до 13:00.

Наибольшее количество осадков по данным государственных наблюдательных станций за последние сутки составило 22,8 мм в Павилосте, 28,8 мм в Кулдиге, 32,1 мм в Скривери, 39,1 мм в Стенде и 42,1 мм в Даугавпилсе. В свою очередь, самоуправление сообщило, что в Елгаве за час в среду вечером выпало 57 мм осадков, что составляет 70% от месячной нормы.

По данным LVĢMC, минимальная температура воздуха ночью и ранним утром составила от +13,8 градусов в Руцаве до +18,6 градусов в Звейниекциемсе.

Небо преимущественно облачное, в Северном Видземе и Курземе облачность меньше. Местами стелется туман. Ветер слабый или безветренный. Качество воздуха хорошее.

Утром в Риге облачно и дождливо, до 11:00 действует прогноз предупреждения о сильных осадках. Дует слабый западный, юго-западный ветер, температура воздуха +18 градусов.

...В четверг во многих регионах Латвии пройдут дожди, местами сильные, с грозой, прогнозируют синоптики.

Самые сильные ливни и грозы прогнозируются в северо-восточной части страны, особенно в северном Видземе.

Будет облачно, утром и вечером в некоторых районах ожидается туман. Ветер будет слабым, при грозах возможны порывы.

Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов.

В Риге дождь ожидается преимущественно в первой половине, возможен сильный дождь. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Во второй половине дня воздух прогреется до +23 градусов.