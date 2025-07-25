Проблемы со связью? Есть версия, что это из-за российских средств РЭБ на границе с Эстонией

Эти же системы активно используются российской армией в ходе войны против Украины, особенно для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Однако РЭБ также создает помехи в работе глобальной системы позиционирования (GPS), которая необходима для навигации коммерческих самолетов и судов. Министр Таро подчеркнул, что Эстония рассматривает размещение этих средств как угрозу своей безопасности и намерена обсудить ситуацию с союзниками по НАТО. Уже отмечено усиление радиопомех в районе Нарвы, где планируется создание новой военной базы.

Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша неоднократно обвиняли Россию в целенаправленном подавлении GPS-сигналов в Балтийском регионе. По их информации, с 2022 года тысячи самолетов и судов сталкивались с проблемами навигации, что приводило к отклонению от маршрута и отмене рейсов. В Таллине считают эти действия частью гибридной войны. Командующий Силами обороны Эстонии, Мартин Херем, заявил, что таким образом Россия готовит почву для возможного вторжения в страны Балтии.

В своей разведывательной отчетности Германия утверждает, что Путин может готовить нападение на страны Балтии под предлогом защиты русскоязычного населения. С августа 2023 года количество инцидентов с помехами увеличилось до 350 случаев в неделю. Помехи фиксируются почти ежедневно – от Гданьска через популярные морские маршруты Балтийского моря до воздушного пространства Эстонии и Финляндии.

Кстати, некоторые читатели Press.lv сегодня жаловались на перебои с мобильным интернетом и проблемы со связью. Возможно, это тоже как то связано с работой российских средств РЭБ на эстонской границе.