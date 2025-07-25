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Два налёта на ломбарды за день. Подозреваемый пойман

Редакция PRESS 25 июля, 2025 18:53

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Госполиция 11 июля задержала в Риге мужчину по подозрению в ограблении и попытке ограбления в ломбардах, расположенных в Иманте и Кенгарагсе, информирует полиция. 

По данным следствия, в микрорайоне Кенгарагс 20 июня некий мужчина вошел в ломбард, угрожал сотруднику предметом, похожим на оружие, и брызнул ему в лицо слезоточивым газом, а затем попытался украсть ювелирные изделия, но по не зависящим от него причинам ограбление провалилось, пишет Госполиция.

В тот же день позднее было совершено ограбление ломбарда в микрорайоне Иманта — мужчина похитил золотые изделия. В обоих случаях преступник угрожал сотрудникам ломбарда предметом, похожим на оружие. Следствие выяснило, что оба преступления совершил один человек. 

При обыске на дому у подозреваемого в Риге были обнаружены и изъяты предмет, похожий на оружие, перцовый баллончик, защитная маска, ювелирные изделия и другие вещественные доказательства. Установлено, что часть краденого мужчина успел продать в Эстонии.  

Подозреваемому 1999 г.р., ранее не судимому, суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу. Он сознался в содеянном. Теперь ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. 

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Обновлено: 20:05 25.07.2025
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