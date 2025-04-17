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В Британии транссексуалов вычеркнули из числа женщин: женщины ликуют, трансы в шоке (2)

Редакция PRESS 17 апреля, 2025 11:54

Мир 2 комментариев

В среду высший суд Великобритании постановил, что юридическое определение женщины основано на биологическом поле, пишет Politico.

«Единогласное решение этого суда заключается в том, что термины «женщина» и «пол» в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу», - сказал Патрик Ходж, заместитель председателя Верховного суда, оглашая свое решение в среду.

Это решение станет знаменательной победой для критически настроенных феминисток, которые долгое время утверждали, что биологический пол неизменен, и ударом для борцов за права трансгендеров. Решение может иметь далеко идущие последствия для предоставления однополых помещений и других гендерно-специфических общественных услуг в Шотландии, Англии и Уэльсе.

Долгое судебное разбирательство было инициировано группой «За женщин Шотландии», которая утверждает, что пол является биологическим, бинарным и не может быть изменен, против шотландского правительства.

Дело началось в 2018 году, когда шотландская администрация, возглавляемая тогдашним первым министром Николой Стерджен, приняла закон об установлении гендерных квот, чтобы больше женщин работало в государственных советах. В итоге в закон были внесены поправки, согласно которым трансгендерные женщины, имеющие сертификаты гендерного признания, подтверждающие их женский пол, считались женщинами для целей законодательства.

Шотландские суды постановили, а затем подтвердили в пользу шотландского правительства, что пол «не ограничивается биологическим полом или полом при рождении» и должен включать тех, кто имеет сертификат гендерного признания (СГП).

Но это было оспорено в Верховном суде Лондона участниками кампании. В среду высшая судебная инстанция страны вынесла решение, согласно которому значение терминов «пол», «мужчина» и «женщина» в британском Законе о равенстве должно относиться к «биологическому полу», а любая другая интерпретация считается «непоследовательной и невыполнимой».

Резюме решения суда гласило: «Таким образом, человек с сертификатом гендерного признания женского пола не подпадает под определение «женщина» в соответствии с Законом о равенстве 2010 года, и руководство, выпущенное шотландскими министрами, является неверным».

Борцы за права транссексуалов предупреждали, что если суд сочтет сертификат о признании пола недостаточным для изменения пола в соответствии с Законом о равенстве, то трансгендеры потеряют защиту от дискриминации.

Ходж подчеркнула, что решение суда не следует рассматривать как триумф одной группы над другой, и отметила, что Закон о равенстве по-прежнему предоставляет трансгендерам защиту «не только от дискриминации по защищенному признаку изменения пола, но и от прямой дискриминации, косвенной дискриминации и преследований по существу их приобретенного пола».

Ясность и уверенность

Правительство Великобритании заявило, что это решение принесло «ясность и уверенность» женщинам и поставщикам услуг, таким как больницы, приюты и спортивные клубы.

«Однополые помещения защищены законом и всегда будут защищены правительством», - говорится в заявлении представителя правительства после вынесения решения.

Первый министр Шотландии Джон Суинни, который в основном избегал гендерных вопросов с тех пор, как возглавил правящую Шотландскую национальную партию в прошлом году, тем временем заявил, что его администрация «принимает сегодняшнее решение Верховного суда».

«Это решение вносит ясность в два соответствующих законодательных акта, принятых в Вестминстере», - сказал он. - Теперь мы займемся изучением последствий этого решения. Защита прав всех будет лежать в основе наших действий».

Но Вик Валентайн, руководитель благотворительной организации Scottish Trans, предупредил, что решение «подрывает главную цель Закона о гендерном признании». Они добавили: «Мы отмечаем, что суд принял выступления ряда организаций, которые вели кампанию по ограничению прав транссексуалов, но отказался выслушать ни одного транссексуала в деле, которое касается только транссексуалов».

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