В ближайшие часы на Ригу обрушится гроза: жёлтое предупреждение

Метеоцентр объявил в столице желтое предупреждение. Дожди, по прогнозам, так же будут идти и ночью и завтра днем.
В столице прогнозируются также сильные ливни.
В ближайшие часы в Риге ожидается гроза, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Метеоцентр объявил в столице желтое предупреждение. Дожди, по прогнозам, так же будут идти и ночью и завтра днем.
В столице прогнозируются также сильные ливни.
Масштабный пожар полностью уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля Tomorrowland, поставив под сомнение возможность проведения мероприятия.
Масштабный пожар полностью уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля Tomorrowland, поставив под сомнение возможность проведения мероприятия.
В четверг днём во многих районах Латвии пройдёт кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг днём во многих районах Латвии пройдёт кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Административный окружной суд признал противоправным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь" ("TV Rain"), работающего в эмиграции.
Административный окружной суд признал противоправным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь" ("TV Rain"), работающего в эмиграции.
Вот приехал в Латвию один из самых популярных блогеров мира — iShowSpeed. У него миллионы подписчиков, он снимает контент, который смотрит вся мировая молодёжь. Он заехал в Ригу — не просто так, а в рамках совместного пиара стран Балтии. И что в ответ? Волна критики. Мол, «как он себя вёл», «что он танцевал у Памятника свободы», «какой это позор».
Вот приехал в Латвию один из самых популярных блогеров мира — iShowSpeed. У него миллионы подписчиков, он снимает контент, который смотрит вся мировая молодёжь. Он заехал в Ригу — не просто так, а в рамках совместного пиара стран Балтии. И что в ответ? Волна критики. Мол, «как он себя вёл», «что он танцевал у Памятника свободы», «какой это позор».
Российские беспилотники атаковали завод польской компании Barlinek Group в украинской Виннице. Несколько человек получили ранения и ожоги в результате атаки, которую назвали "целенаправленной", сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Российские беспилотники атаковали завод польской компании Barlinek Group в украинской Виннице. Несколько человек получили ранения и ожоги в результате атаки, которую назвали "целенаправленной", сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Мэр Огре Эгил Хелманис на страницах pietiek.com порадовался тому факту, что у судьи Улдиса Крастиньша отобрали Крест Заслуг. По словам представителя Нацблока, так и нужно поступать с коллаборационистами.
Мэр Огре Эгил Хелманис на страницах pietiek.com порадовался тому факту, что у судьи Улдиса Крастиньша отобрали Крест Заслуг. По словам представителя Нацблока, так и нужно поступать с коллаборационистами.
Как уже сообщал press.lv, в рамках своего европейского тура Латвию посетил американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах. Одним из направлений его контента являются путешествия, о которых он рассказывает в прямых трансляциях, общаясь с миллионами зрителей в режиме реального времени. Местом встречи со своими поклонниками в Риге интернет-звезда выбрал площадь у Памятника Свободы...
Как уже сообщал press.lv, в рамках своего европейского тура Латвию посетил американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах. Одним из направлений его контента являются путешествия, о которых он рассказывает в прямых трансляциях, общаясь с миллионами зрителей в режиме реального времени. Местом встречи со своими поклонниками в Риге интернет-звезда выбрал площадь у Памятника Свободы...