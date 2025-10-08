В ближайшие 24 часа во многих местах Латвии ожидается дождь

Осадки будут преимущественно слабыми. Небо будет затянуто облаками, но на востоке страны их будет мало. Местами ожидается туман.

При слабом и умеренном южном ветре минимальная температура воздуха ожидается от +1 градуса в Латгалии до +11 градусов на побережье.

Днём ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В центральных районах страны ожидается дымка. Ветер южный, слабый, в Курземе – западный. Температура воздуха прогреется до +9..+15 градусов.

В Риге в четверг ожидается преимущественно облачная погода, временами небольшой дождь и дымка. Ветер южный, слабый до умеренного. Температура воздуха составит +9 градусов, днём поднимется до +12 градусов.

