В благоустройство парка Кемери вложат 800 тысяч евро

На дверях подъездов многоквартирного жилого дома в Риге появились очередные объявления, призывающие собственников квартир явиться на повторное собрание членов общества квартировладельцев. В повестке дня — утверждение сметы и порядка проведения ремонтных работ, а также смена председателя общества. Как у нас обычно бывает, большинство собственников это собрание проигнорировало. Но игнорировать эти мероприятия не стоит. И вот почему.