В благоустройство парка Кемери вложат 800 тысяч евро

Агентство LETA cо ссылкой на городской совет сообщает, что в ходе реализации проекта планируется восстановить исторически построенную сеть пешеходных дорожек, улучшить природную тропу, перестроить два пешеходных моста, являющиеся памятниками архитектуры государственного значения, восстановить недействующая сеть паркового освещения путем установки фонарей со светодиодными светильниками, обеспечивающих функциональное освещение пешеходных дорожек.
Проект предполагает благоустройство территории лесопарка путем установки различных элементов благоустройства – скамеек, столов, урн для мусора, велосипедных стоек, информационных стендов и указателей.
Проект планируется реализовать с марта 2025 года по февраль 2027 года.
Общая стоимость проекта составляет 813 575 евро, в том числе сумма соответствующих затрат – 650 000 евро, где финансирование Европейского фонда морского, рыбного хозяйства и аквакультуры составляет 46,15% или 300 000 евро, софинансирование самоуправления Юрмалы – 53,85%. или 350 000 евро.