Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Бельгии для защиты евреев пришлось развернуть войска

Редакция PRESS 25 марта, 2026 15:33

Министр внутренних дел Бельгии Бернар Квинтин заявил во вторник, что, вместо того чтобы ждать, пока кто-то пострадает в результате очередного антисемитского нападения, он развернул войска по всей Бельгии для защиты еврейских общин.

Развертывание началось в понедельник вечером: около 200 солдат были направлены на охрану таких объектов, как еврейские школы, Еврейский музей и посольство Израиля, сроком на три месяца. Этот шаг стал ответом на взрыв, произошедший 9 марта в синагоге в Льеже, и был объявлен на прошлой неделе.

В кулуарах мероприятия для СМИ, состоявшегося во вторник вечером в Большой синагоге Европы в Брюсселе и посвященного продвижению этой инициативы, POLITICO спросил Квинтина, не опасается ли он, что будущие нападения могут привести к жертвам. «Я не хочу ждать этого момента», — ответил он.

«Именно поэтому мы принимаем эти меры. Мы должны обеспечить безопасность этих конкретных мест для еврейской общины. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нападения на людей, а также остановить все нападения… [на еврейские] здания», — добавил он. «Наша задача — защищать всех».

Что касается того, смогут ли солдаты обеспечить безопасность лучше, чем полиция, министр обороны Бельгии Тео Франкен сказал POLITICO: «Они никого не заменяют — это дополнение к полиции. Полиция остается первой инстанцией реагирования… и несет ответственность за общественные места в Бельгии. Но мы должны делать больше, потому что существуют угрозы еврейской общине».

Выступая в кулуарах того же мероприятия, Франкен добавил, что на следующей неделе он обсудит в парламенте правила применения силы для солдат.

Решение о развертывании войск не было поддержано всеми членами правительства. Министр юстиции Аннелис Верлинден раскритиковала этот шаг на прошлой неделе и заявила, что он был предпринят без надлежащих консультаций.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей
Важно

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста
Важно

Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста (2)

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы
Важно

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы (2)

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Читать
Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Читать

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Читать

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Читать

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Читать

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника?

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

Читать

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

Читать