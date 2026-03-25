В Бельгии для защиты евреев пришлось развернуть войска

Развертывание началось в понедельник вечером: около 200 солдат были направлены на охрану таких объектов, как еврейские школы, Еврейский музей и посольство Израиля, сроком на три месяца. Этот шаг стал ответом на взрыв, произошедший 9 марта в синагоге в Льеже, и был объявлен на прошлой неделе.

В кулуарах мероприятия для СМИ, состоявшегося во вторник вечером в Большой синагоге Европы в Брюсселе и посвященного продвижению этой инициативы, POLITICO спросил Квинтина, не опасается ли он, что будущие нападения могут привести к жертвам. «Я не хочу ждать этого момента», — ответил он.

«Именно поэтому мы принимаем эти меры. Мы должны обеспечить безопасность этих конкретных мест для еврейской общины. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нападения на людей, а также остановить все нападения… [на еврейские] здания», — добавил он. «Наша задача — защищать всех».

Что касается того, смогут ли солдаты обеспечить безопасность лучше, чем полиция, министр обороны Бельгии Тео Франкен сказал POLITICO: «Они никого не заменяют — это дополнение к полиции. Полиция остается первой инстанцией реагирования… и несет ответственность за общественные места в Бельгии. Но мы должны делать больше, потому что существуют угрозы еврейской общине».

Выступая в кулуарах того же мероприятия, Франкен добавил, что на следующей неделе он обсудит в парламенте правила применения силы для солдат.

Решение о развертывании войск не было поддержано всеми членами правительства. Министр юстиции Аннелис Верлинден раскритиковала этот шаг на прошлой неделе и заявила, что он был предпринят без надлежащих консультаций.