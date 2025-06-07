В Бауске музыканты спасли женщину, прыгнувшую с моста через реку Муса; это уже третий случай за год

"Как раз в тот момент мы ехали с фестиваля, где выступали. Когда были под мостом, женщина прыгнула. Мы отъехали в сторону и побежали смотреть, что случилось. Наш гитарист выпрыгнул из машины, которая практически еще двигалась, и бросился в воду. Скорее всего, женщина в момент прыжка ударилась о берег и упала в реку, течение уже понесло ее. Мы вытащили пострадавшую на берег, уложили в стабильную позу набок и вызвали неотложную медицинскую помощь. Оставались на месте, пока не прибыли спасательные службы. Сколько смогли, помогли!" - рассказали участники группы EREMOS-IX.

Пока точно неизвестно, в каком состоянии находится женщина, нет также информации, местная она или приехала в город на фестиваль музыки, однако представители группы EREMOS-IX заявили, что браслета, который надевали на руку зрители, у нее не было.

Это уже третий случай прыжка с моста в Мусу в течение примерно года. Местные жители считают, что самоуправлению пора принять меры. "Надо установить сетки под мостом. Возможно, это удержало бы людей, оказавшихся в кризисной ситуации, от такого трагического шага", - считает житель Бауски Валдис.

Представитель Госполиции Лига Дзилюма подтвердила, что такое происшествие было зафиксировано, но от подробных комментариев воздержалась, сказав лишь, что начат уголовный процесс и что потерпевшая доставлена в медучреждение.

В ответ на вопрос, планируется ли установить на мосту защитные барьеры, руководитель Бауского объединенного управления Лига Василяуска пояснила: "Сейчас самоуправление не планирует устанавливать дополнительные элементы, так как самое важное - это профилактическая работа. Если человек принял решение покончить с собой, не думаю, что установка перил его могла бы от этого удержать. Надо больше работать с причинами, а не с последствиями".

(Фото - скриншот из видео Bauskas Dzīve.)