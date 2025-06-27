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В Австрии трагически погиб латвийский маунтинбайкер Сергейс Леперс

© LETA 27 июня, 2025 16:07

Новости Латвии 0 комментариев

В среду на трассе для маунтинбайка в Леоганге (Австрия) трагически погиб 33-летний латвийский спортсмен Сергейс Леперс. Об этом сообщает региональное издание Oberösterreichische Nachrichten.

По данным СМИ, Леперс был экипирован по всем правилам: в шлеме и защитном снаряжении. Однако на сложном спуске трассы HotShots Trail он, по словам очевидцев, набрал слишком высокую скорость перед прыжком. В воздухе потерял равновесие и приземлился головой вперёд.

Пострадавшего эвакуировали на вертолёте в больницу Tauernklinikum в Целле, но спасти его не удалось. Он скончался вскоре после госпитализации.

Это уже второй смертельный случай на той же трассе за 24 часа. Днём ранее погиб 54-летний гражданин Швейцарии. Трасса HotShots Trail официально классифицирована как сложная и требует высокого уровня подготовки.

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