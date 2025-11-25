Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Ноября Завтра: Kadrija, Kate, Katrina, Trine
Доступность

В Антарктике живут рыбы-призраки — единственные позвоночные без красной крови!

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 18:02

Животные 0 комментариев

Звучит как фейк, но это реальность: в ледяных водах Антарктики плавают позвоночные, у которых нет красной крови. Она прозрачная, как талая вода. И да — они как-то не умерли.

Ледяные рыбы — это семейство белокровных нототениевых, единственные позвоночные на планете, у которых полностью исчез гемоглобин. Внутри у них не красное, а почти бесцветное — будто природа нажала «удалить файл».

Как они вообще живут?
Холодная антарктическая вода содержит столько растворённого кислорода, что рыбы поглощают его прямо через кожу и жабры. Чтобы не выключиться, у них увеличено сердце и «трубопроводы» — кровь прокачиваеся быстрее обычного.

Учёные считают, что миллионы лет назад температура океана упала, конкуренты исчезли, и эволюция решила: «окей, красная кровь больше не нужна». Результат — животные, которые живут на минималках, но идеально вписаны в свою морозильную камеру.

И это ещё не финт. У некоторых видов в плазме есть натуральный антифриз — белки, которые не дают телу превращаться в лёд, даже когда вода уходит в минус.

Получается, что прозрачная кровь — не баг, а хитрый лайфхак выживания. Там, где для всех остальных «конец», Антарктика тихо выращивает рыб-призраков и напоминает: у природы чувство юмора похлеще, чем у учёных.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти
Важно

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе
Важно

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе

Изнасилование в школе: арестован учитель физики
Важно

Изнасилование в школе: арестован учитель физики

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:05 25.11.2025
Кино: Netflix запустил съемки третьего сезона «Ван Пис»
Sfera.lv 3 часа назад
Погода: а снег идёт
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: как бы страну на кредиты подсадить?
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: доплату — запретить
Sfera.lv 7 часов назад
Футбол: Алонсо сменит Зидан?
Sfera.lv 7 часов назад
Франция: правые победят
Sfera.lv 9 часов назад
«Чем скорее, тем лучше»: НВС требуют разобрать пути к России
Bitnews.lv 1 день назад
Три жертвы аварии в Салдусском крае: Opel слетел с дороги
Bitnews.lv 1 день назад

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Читать
Загрузка

Министерство финансов: Еврокомиссия одобрила бюджет Латвии на следующий год

Новости Латвии 20:54

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Читать

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Читать

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Читать

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Читать

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Читать

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Читать