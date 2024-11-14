В аэропорту Spilve будут снимать корейский боевик про разборки Севера и Юга… во Владивостоке

Режиссер фильма, Рю Сын Ван, реализовал более 15 проектов, и его работы получили международное признание. "HUMINT" рассказывает о напряженных отношениях между южнокорейскими и северокорейскими шпионами во Владивостоке, переплетающихся с любовной историей.

Съемки фильма запланированы в Латвии с декабря 2024 по март 2025 года. Проект софинансируется Латвийским агентством инвестиций и развития.

Аэропорт Spilve был выбран в качестве одного из основных мест съемок, где будут происходить захватывающие события в конце фильма. Съемки в аэропорту Spilve пройдут с 29 января по 18 февраля 2025 года. В период до начала съемок, с 15 ноября 2024 года, на территории, прилегающей к аэропорту Spilve, будут проводиться подготовительные работы - будут установлены временные декорации для реализации художественных замыслов фильма.

С латвийской стороны услуги по съемкам будет оказывать студия Film Angels, которая занимается производством фильмов, телевизионной рекламы и музыкальных клипов с 2002 года.