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В аэропорту «Рига» задержали двух россиян с поддельными паспортами: они заплатили за «гражданство»

Редакция PRESS 17 марта, 2025 14:14

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LETA

Пограничники в аэропорту Риги задержали двух граждан России, которые предъявили поддельные словенские паспорта, сообщили агентству LETA в пограничной службе.

Пограничник пояснил, что граждане России пытались выехать из Риги в Швейцарию. При опросе граждан России они пояснили, что заплатили 40 000 евро за словенские документы компании, которая за определенную плату помогла им оформить документы для получения словенского гражданства, и что они не знали, что документы поддельные.

Пограничная служба подчеркнула, что обоим лицам запрещено покидать страну, однако возбуждено уголовное дело по факту использования поддельных документов по статье 275 части первой Уголовного закона. После проведения всех необходимых уголовно-процессуальных действий уголовное дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.

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«Компании создаются, развиваются и продаются. «Rimi уже давно на этом рынке, у нее очень значительная рыночная позиция, и все больше становится необходимость вкладывать средства в реновацию магазинов, как говорится, конкуренция возросла, а выход Lidl изменил расклад сил во всей Балтии», - заявил предприниматель и инвестор Гиртс Рунгайнис в своем комментарии в программе «Naudas cena» на телеканале TV24, комментируя новость о том, что шведский концерн «ICA Gruppen» продает ритейлера « Rimi Baltic » датской розничной компании «Salling Group», сообщает la.lv.

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