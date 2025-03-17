В аэропорту «Рига» задержали двух россиян с поддельными паспортами: они заплатили за «гражданство»

Пограничник пояснил, что граждане России пытались выехать из Риги в Швейцарию. При опросе граждан России они пояснили, что заплатили 40 000 евро за словенские документы компании, которая за определенную плату помогла им оформить документы для получения словенского гражданства, и что они не знали, что документы поддельные.

Пограничная служба подчеркнула, что обоим лицам запрещено покидать страну, однако возбуждено уголовное дело по факту использования поддельных документов по статье 275 части первой Уголовного закона. После проведения всех необходимых уголовно-процессуальных действий уголовное дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.