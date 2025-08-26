В 2026-м правительство сократит расходы на 171 млн евро: почему недовольны бизнес и премьер?

Кто сократил больше всего

Крупнейшее сокращение пришлось на Министерство юстиции — 27,4 млн евро. Ведомство снижает расходы на завершившееся строительство Лиепайской тюрьмы и оптимизирует ряд программ.

Министерство финансов урежет расходы на 17,1 млн евро, в том числе за счёт сокращения штатов в Службе госдоходов и Инспекции азартных игр.

Министерство экономики пересмотрит программы господдержки — минус 9,5 млн евро.

Министерство земледелия экономит 7,5 млн евро за счёт штатных и административных расходов.

Министерство здравоохранения сокращает расходы на 4,6 млн евро, включая оптимизацию финансирования Рижского университета Страдиня.

Министерство иностранных дел уменьшает финансирование на 3,8 млн евро, урезая расходы дипмиссий и взносы в международные организации.

Министерство транспорта сократит 3,9 млн евро, а Министерство культуры — около 3 млн евро.

Символическая экономия

Ряд ведомств ограничился незначительными суммами. Министерство обороны сэкономит лишь 0,44 млн евро — за счёт командировок и конференций. Министерство внутренних дел — 0,52 млн евро, главным образом на премиях и медицинских услугах для сотрудников. Антикоррупционное бюро урежет финансирование на аналогичную сумму, Министерство образования и науки — на 0,8 млн евро, ликвидировав Высший совет по образованию и отказавшись от дублирующих научных баз данных. Кабинет министров сократит расходы на 1,27 млн евро.

Общие траектории бюджета

Базовые расходы государственного основного бюджета на 2026 год рассчитаны в размере 12,97 млрд евро, на 2027 год — 12,76 млрд, на 2028 год — 12,41 млрд, а на 2029 год — 12,46 млрд евро. Несмотря на общий спад, расходы на основные функции государства (армия, полиция, образование, здравоохранение) будут расти: с 10,27 млрд евро в 2026 году до 11,2 млрд евро в 2029 году.

Главная причина сокращения общего бюджета — уменьшение финансирования из фондов ЕС: с 2,7 млрд евро в 2026 году до 1,26 млрд евро в 2029 году. В то же время расходы специального бюджета (пенсии и соцстрахование) увеличатся с 5,07 млрд до 6,21 млрд евро за тот же период.

Дополнительные меры

Минфин отмечает, что экономия достигается не только за счёт ежегодного пересмотра расходов, но и за счёт ранее принятых решений: в бюджет 2026 года встроено около 189 млн евро ресурсов, высвобожденных за счёт пересмотров 2022–2024 годов.

Среди конкретных мер — заморозка зарплат избранных должностных лиц (экономия 4 млн евро), сокращение средств на повышение зарплат в прямых госструктурах (6 млн евро) и централизация бухгалтерии и кадровых служб в нескольких министерствах. Независимые органы власти также внесли свои предложения, пообещав сэкономить от 1,2 млн евро в 2026 году до 4,2 млн евро в 2029 году.

Реакция

На заседании Кабмина предприниматели выразили неудовлетворение масштабами экономии. Представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис заявил, что бизнес ожидал сокращения расходов как минимум на 850 млн евро. Он положительно оценил принятую реформу закупок, но подчеркнул, что аналогичные масштабные шаги нужны и в бюджетной политике.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите отметил, что снижение расходов на 171 млн евро не соответствует вызовам, перед которыми стоит страна, и призвал к более амбициозному пересмотру.

Премьер-министр Эвика Силиня возразила, подчеркнув, что разговоры о «массовых» сокращениях бюджета не соответствуют действительности. «Базовые расходы в таких масштабах не урезааются», — заявила она.