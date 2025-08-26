Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

В 2026-м правительство сократит расходы на 171 млн евро: почему недовольны бизнес и премьер?

© LETA 26 августа, 2025 19:03

Важно 0 комментариев

LETA

Правительство во вторник поддержало предложение Министерства финансов о сокращении расходов государственного бюджета 2026 года на 171 млн евро. В результате фискальное пространство, то есть денег, которые можно направить на дополнительные программы, на следующий год увеличилось с первоначально рассчитанных 39,7 млн до 210 млн евро. В трёхлетнем разрезе (2026–2028 годы) общая экономия в публичном секторе составит около 479 млн евро.

Кто сократил больше всего
Крупнейшее сокращение пришлось на Министерство юстиции — 27,4 млн евро. Ведомство снижает расходы на завершившееся строительство Лиепайской тюрьмы и оптимизирует ряд программ.
Министерство финансов урежет расходы на 17,1 млн евро, в том числе за счёт сокращения штатов в Службе госдоходов и Инспекции азартных игр.
Министерство экономики пересмотрит программы господдержки — минус 9,5 млн евро.
Министерство земледелия экономит 7,5 млн евро за счёт штатных и административных расходов.
Министерство здравоохранения сокращает расходы на 4,6 млн евро, включая оптимизацию финансирования Рижского университета Страдиня.
Министерство иностранных дел уменьшает финансирование на 3,8 млн евро, урезая расходы дипмиссий и взносы в международные организации.
Министерство транспорта сократит 3,9 млн евро, а Министерство культуры — около 3 млн евро.

Символическая экономия
Ряд ведомств ограничился незначительными суммами. Министерство обороны сэкономит лишь 0,44 млн евро — за счёт командировок и конференций. Министерство внутренних дел — 0,52 млн евро, главным образом на премиях и медицинских услугах для сотрудников. Антикоррупционное бюро урежет финансирование на аналогичную сумму, Министерство образования и науки — на 0,8 млн евро, ликвидировав Высший совет по образованию и отказавшись от дублирующих научных баз данных. Кабинет министров сократит расходы на 1,27 млн евро.

Общие траектории бюджета
Базовые расходы государственного основного бюджета на 2026 год рассчитаны в размере 12,97 млрд евро, на 2027 год — 12,76 млрд, на 2028 год — 12,41 млрд, а на 2029 год — 12,46 млрд евро. Несмотря на общий спад, расходы на основные функции государства (армия, полиция, образование, здравоохранение) будут расти: с 10,27 млрд евро в 2026 году до 11,2 млрд евро в 2029 году.

Главная причина сокращения общего бюджета — уменьшение финансирования из фондов ЕС: с 2,7 млрд евро в 2026 году до 1,26 млрд евро в 2029 году. В то же время расходы специального бюджета (пенсии и соцстрахование) увеличатся с 5,07 млрд до 6,21 млрд евро за тот же период.

Дополнительные меры
Минфин отмечает, что экономия достигается не только за счёт ежегодного пересмотра расходов, но и за счёт ранее принятых решений: в бюджет 2026 года встроено около 189 млн евро ресурсов, высвобожденных за счёт пересмотров 2022–2024 годов.

Среди конкретных мер — заморозка зарплат избранных должностных лиц (экономия 4 млн евро), сокращение средств на повышение зарплат в прямых госструктурах (6 млн евро) и централизация бухгалтерии и кадровых служб в нескольких министерствах. Независимые органы власти также внесли свои предложения, пообещав сэкономить от 1,2 млн евро в 2026 году до 4,2 млн евро в 2029 году.

Реакция
На заседании Кабмина предприниматели выразили неудовлетворение масштабами экономии. Представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис заявил, что бизнес ожидал сокращения расходов как минимум на 850 млн евро. Он положительно оценил принятую реформу закупок, но подчеркнул, что аналогичные масштабные шаги нужны и в бюджетной политике.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите отметил, что снижение расходов на 171 млн евро не соответствует вызовам, перед которыми стоит страна, и призвал к более амбициозному пересмотру.

Премьер-министр Эвика Силиня возразила, подчеркнув, что разговоры о «массовых» сокращениях бюджета не соответствуют действительности. «Базовые расходы в таких масштабах не урезааются», — заявила она.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:25 27.08.2025
Погода: станет теплее
Sfera.lv 4 часа назад
Минные поля в Украине больше, чем Англия
Bitnews.lv 6 часов назад
Тюремный режим: никакого Интернета, ограничат игровые консоли, ужесточат проверку посетителей
Bitnews.lv 7 часов назад
Футбольного менеджера обвинили в насилии над детьми
Bitnews.lv 8 часов назад
Туманная ночь и тёплая среда
Bitnews.lv 9 часов назад
Эстония: миллион евро инвестиций пустили на ветер
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: прокуратура возобновила дело о смерти баскетболиста
Sfera.lv 13 часов назад
Эстония: молодёжь почему-то верит вакцинам и ИИ
Sfera.lv 14 часов назад

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Читать
Загрузка

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Важно 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Читать

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Читать

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Читать

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Читать

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Читать

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Читать