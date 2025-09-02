Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уже тысячи заявлений на въезд в Латвию: министр — о новых правилах

© LETA 2 сентября, 2025 12:27

Новости Латвии 0 комментариев

За первые дни работы новой системы подачи заявлений в ней зарегистрировались более 2000 граждан третьих стран, прежде чем въехать в Латвию, сообщил министр внутренних дел Рихардс Козловскис в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

С 1 сентября вступила в силу новая процедура, требующая от граждан третьих стран, не имеющих визы или вида на жительство, выданных Латвией, перед въездом в Латвию предоставлять информацию о себе и цели поездки в Государственную информационную систему по предотвращению угроз eta.gov.lv.

Козловскис сообщил, что уже заполнено несколько тысяч заявлений. Он пояснил, что это не проверка перед въездом в страну, а проверка в момент контакта с правоохранительными органами.

Министр признал, что технологическое решение для новой системы разрабатывалось в очень сжатые сроки, без возможности проведения фундаментальных испытаний. Система работает, но для её полного выхода на полную мощность потребуется пара недель.

Как сообщалось, цель изменений — укрепить национальную безопасность и повысить эффективность охраны государственной границы для выявления рисков и предотвращения угроз национальной безопасности. Ожидается, что получение информации до въезда лиц в Латвию повысит способность государства прогнозировать и адекватно реагировать на угрозы национальной безопасности.

Не нужно будет регистрироваться гражданам Европейского Союза, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии, если у них нет визы или вида на жительство, выданных Латвией, гражданам других третьих стран, имеющим латвийскую визу или вид на жительство, лицам, обладающим дипломатическим иммунитетом или прибывшим в Латвию на краткосрочный срок для выполнения официальных функций, а также лицам без гражданства, имеющим статус в одной из вышеупомянутых стран.

Регистрация должна быть завершена не менее чем за 48 часов до прибытия в Латвию, в том числе если вы планируете транзит через Латвию. Информацию необходимо предоставить на сайте eta.gov.lv.

Через 48 часов после отправки данных на указанный адрес электронной почты будет отправлено автоматическое подтверждение о получении данных. Ждать отдельного разрешения на въезд в Латвию не нужно. Если планы изменились до поездки, новую информацию необходимо предоставить не менее чем за 48 часов до въезда в Латвию.

Информацию должен предоставить сам путешественник, а не от имени другого лица. Лицам, въехавшим в Латвию до 1 сентября и в настоящее время находящимся в стране, предоставлять соответствующую информацию не требуется.

LETA уже писало, что поправки к Закону об иммиграции, принятые Сеймом в апреле, разработала Комиссия Сейма по национальной безопасности, подчеркивая, что Россия и Беларусь не остановятся перед использованием граждан дружественных им стран для разведывательной и иной вредоносной деятельности, направленной против государств-членов Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Иностранцы, получившие разрешение на проживание в Латвии, прошли проверку. Однако, учитывая разное понимание рисков и толерантность к ним в странах ЕС и Шенгенского соглашения, граждане России и Беларуси имеют разные возможности получить эти документы и свободно перемещаться по Шенгенской зоне. Например, Венгрия не применяет проверки безопасности к гражданам этих стран. Таким образом, латвийские пограничники могут не иметь информации о пребывании этих лиц в Латвии, поясняется в аннотации к поправкам.

Изменения предусматривают, что граждане третьих стран, не имеющие визы или вида на жительство в Латвии, будут обязаны за 48 часов до въезда в Латвию сообщить цель поездки, планируемую продолжительность пребывания, место, маршрут поездки и контактную информацию. Также им необходимо будет предоставить информацию о занимаемых ими или их родственниками выборных должностях, участии в выборах, текущем или предыдущем статусе государственного или муниципального должностного лица, службе в вооружённых силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, органах внутренних дел, юстиции или иностранных дел (включая дипломатическую службу).

Изменения предусматривают, что органы национальной безопасности будут оценивать необходимость введения такого требования, его влияние и будущую необходимость не реже одного раза в год и представлять Сейму доклад по этому вопросу. Эти изменения не будут распространяться на лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, а также на лиц, совершающих краткосрочные поездки для выполнения служебных обязанностей или оказания технической поддержки, говорится в поправках.

После вторжения России в Украину, поддержанного также Беларусью, в регионе возросли риски разведывательных и гибридных угроз. Для предотвращения въезда лиц, связанных со спецслужбами этих стран, в Латвии с февраля 2022 года ужесточен миграционный контроль.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

