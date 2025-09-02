Уже тысячи заявлений на въезд в Латвию: министр — о новых правилах

С 1 сентября вступила в силу новая процедура, требующая от граждан третьих стран, не имеющих визы или вида на жительство, выданных Латвией, перед въездом в Латвию предоставлять информацию о себе и цели поездки в Государственную информационную систему по предотвращению угроз eta.gov.lv.

Козловскис сообщил, что уже заполнено несколько тысяч заявлений. Он пояснил, что это не проверка перед въездом в страну, а проверка в момент контакта с правоохранительными органами.

Министр признал, что технологическое решение для новой системы разрабатывалось в очень сжатые сроки, без возможности проведения фундаментальных испытаний. Система работает, но для её полного выхода на полную мощность потребуется пара недель.

Как сообщалось, цель изменений — укрепить национальную безопасность и повысить эффективность охраны государственной границы для выявления рисков и предотвращения угроз национальной безопасности. Ожидается, что получение информации до въезда лиц в Латвию повысит способность государства прогнозировать и адекватно реагировать на угрозы национальной безопасности.

Не нужно будет регистрироваться гражданам Европейского Союза, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии, если у них нет визы или вида на жительство, выданных Латвией, гражданам других третьих стран, имеющим латвийскую визу или вид на жительство, лицам, обладающим дипломатическим иммунитетом или прибывшим в Латвию на краткосрочный срок для выполнения официальных функций, а также лицам без гражданства, имеющим статус в одной из вышеупомянутых стран.

Регистрация должна быть завершена не менее чем за 48 часов до прибытия в Латвию, в том числе если вы планируете транзит через Латвию. Информацию необходимо предоставить на сайте eta.gov.lv.

Через 48 часов после отправки данных на указанный адрес электронной почты будет отправлено автоматическое подтверждение о получении данных. Ждать отдельного разрешения на въезд в Латвию не нужно. Если планы изменились до поездки, новую информацию необходимо предоставить не менее чем за 48 часов до въезда в Латвию.

Информацию должен предоставить сам путешественник, а не от имени другого лица. Лицам, въехавшим в Латвию до 1 сентября и в настоящее время находящимся в стране, предоставлять соответствующую информацию не требуется.

LETA уже писало, что поправки к Закону об иммиграции, принятые Сеймом в апреле, разработала Комиссия Сейма по национальной безопасности, подчеркивая, что Россия и Беларусь не остановятся перед использованием граждан дружественных им стран для разведывательной и иной вредоносной деятельности, направленной против государств-членов Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Иностранцы, получившие разрешение на проживание в Латвии, прошли проверку. Однако, учитывая разное понимание рисков и толерантность к ним в странах ЕС и Шенгенского соглашения, граждане России и Беларуси имеют разные возможности получить эти документы и свободно перемещаться по Шенгенской зоне. Например, Венгрия не применяет проверки безопасности к гражданам этих стран. Таким образом, латвийские пограничники могут не иметь информации о пребывании этих лиц в Латвии, поясняется в аннотации к поправкам.

Изменения предусматривают, что граждане третьих стран, не имеющие визы или вида на жительство в Латвии, будут обязаны за 48 часов до въезда в Латвию сообщить цель поездки, планируемую продолжительность пребывания, место, маршрут поездки и контактную информацию. Также им необходимо будет предоставить информацию о занимаемых ими или их родственниками выборных должностях, участии в выборах, текущем или предыдущем статусе государственного или муниципального должностного лица, службе в вооружённых силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, органах внутренних дел, юстиции или иностранных дел (включая дипломатическую службу).

Изменения предусматривают, что органы национальной безопасности будут оценивать необходимость введения такого требования, его влияние и будущую необходимость не реже одного раза в год и представлять Сейму доклад по этому вопросу. Эти изменения не будут распространяться на лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, а также на лиц, совершающих краткосрочные поездки для выполнения служебных обязанностей или оказания технической поддержки, говорится в поправках.

После вторжения России в Украину, поддержанного также Беларусью, в регионе возросли риски разведывательных и гибридных угроз. Для предотвращения въезда лиц, связанных со спецслужбами этих стран, в Латвии с февраля 2022 года ужесточен миграционный контроль.