Уже получено около 600 сигналов о возможных нарушениях предвыборной агитации

В 450 случаях констатированы основания для начала проверки, и нарушения подтвердились в 35 из них - по ним начаты административные процессы. Однако, по прогнозам Райтумы, их число возрастет по мере продолжения проверок.

Многие из выявленных нарушений связаны с использованием административных ресурсов для агитации, например, видеоматериалы агитационного характера снимались в помещениях самоуправлений, к их подготовке привлекались работники самоуправлений и использовались муниципальные материально-технические ресурсы.

Еще одно часто встречающееся нарушение - отсутствие на печатных агитационных материалах указания на то, что это агитационный материал, кто его оплатил и каков его тираж, рассказала Райтума.

Как отметила представитель БПБК, перед этими выборами граждане очень активно сообщают о возможных нарушениях, что можно объяснить значительной ролью интернета в проведении политических кампаний - информация распространяется очень быстро, что позволяет оперативно реагировать и сообщать о нарушении контролирующим органам.

Как сообщалось, в пятницу и в субботу, в день выборов, распространение предвыборных агитационных материалов запрещено.