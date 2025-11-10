Уже на этой неделе: в Салацгриве откроется новый мост через реку Салаца

В мероприятии примут участие министр сообщения Атис Швинка (П), председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис, представитель полного товарищества «NB&Tilts», председатель правления SIA «Nordes būve» Евгений Лоцов, председатель Лимбажской краевой думы Сигита Упмале (Видземская партия), а также проектировщики, специалисты по надзору за строительством и другие участники проекта.

Движение по мосту будет открыто в обоих направлениях без светофоров. После церемонии официальные лица и участники проекта проведут техническую экскурсию по мосту.

Как сообщалось, весной прошлого года с полным товариществом «NB&Tilts» был заключён договор на строительство нового моста через реку Салаца в Салацгриве, на 91,10-м километре Таллиннского шоссе. «NB&Tilts» предложило самую низкую цену — 14 971 552,94 евро без учёта налога с оборота. В полное товарищество входят компании SIA «Nordes būve» и SIA «Tilts». На время строительства движение через реку было организовано по временному мосту.

В ходе строительных работ существующий мост был полностью разобран, а на его месте построен новый четырёхпролётный железобетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками. По обоим концам моста в подмостовой части создан пешеходный тротуар.

Со стороны Айнажи подмостовой тротуар будет соединён с существующим тротуаром, построенным вдоль реки Салаца, а со стороны Риги тротуар будет создан локально, а в его конце также будут построены новые лестницы. На мосту также создана пешеходная инфраструктура.

Проект моста был заказан и принят Салацгривским краем, автором проекта является SIA «Projekts 3», а надзор за строительством осуществляет AS «Ceļuprojekts».

