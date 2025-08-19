Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Уж лучше вы к нам: Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве. Что ему ответили?

© BBC 19 августа, 2025 17:43

Выбор редакции 0 комментариев

Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, сообщает AFP со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием беседы.

«Путин упомянул Москву», — сказал один из источников. Собеседник агентства добавил, что Зеленский, который находился во время разговора в Белом доме, ответил на это «нет».

Ранее в интервью Fox News Трамп говорил, что во время переговоров с Зеленским и европейскими лидерами он удалился в отдельную комнату, когда звонил Путину.

Кремль официально пока не подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским, хотя Трамп и госсекретарь США Марко Рубио заверяют, что российский президент согласился на нее.

Женева, Рим, Будапешт? Где может пройти встреча Путина и Зеленского

Несмотря на то, что Кремль пока не подтвердил готовность Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, политики и пресса называют разные варианты площадок, где это могло бы произойти.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он хотел бы, чтобы лидеры Украины и России встретились в «нейтральной стране», и предложил провести переговоры в Женеве.

В таком случае Швейцария будет готова предоставить Путину иммунитет от судебного преследования, заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис. По его словам, это юридически допустимо из-за особого статуса Женевы как европейской штаб-квартиры ООН.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что переговоры президентов Украины и России могут пройти в Венгрии. Власти Венгрии ранее также заявляли, что не стали бы арестовывать президента России в случае его визита.

По данным британского телеканала Sky News, президенты США и Украины выступают за проведение встречи в Риме. Ранее с предложением провести там трехсторонний саммит выступала премьер Италии Джорджа Мелони, писала газета Corriere della Sera.

Турецкие СМИ считают, что подходящим местом для встречи Путина и Зеленского стал был Стамбул. Как пишет газета Milliyet, Турция — «единственная страна, которая может провести такой саммит в короткие сроки».

Что сказал Трамп в эфире Fox News

О Владимире Путине

Путин, по мнению Трампа, устал от войны, и заключение сделки «не должно быть проблемой». При этом Трамп отметил, что не исключает возможности того, что российский президент не хочет заключать сделку. Тогда Путина будет ожидать «тяжелая ситуация».

О Владимире Зеленском

Зеленский должен проявить гибкость, сказал Трамп, не уточнив, что именно он имеет в виду.

О встрече Путина и Зеленского

Трамп не планирует принимать участие во встрече президентом России и Украины.

«Думаю, что, возможно, они ладят немного лучше, чем я думал, иначе я бы не стал организовывать встречу на двоих. Я бы организовал встречу на троих, трилат [трехстороннюю], но, думаю, дела у них идут немного лучше», — сказал он.

Об обмене территориями

Отвечая на вопрос ведущего Fox News о территориях, Трамп сказал, что Украина «получит очень много земли», но дальше стал говорить о том, насколько российская военная мощь сильнее украинской.

О гарантиях безопасности

Франция, Германия и Великобритания готовы отправить свой военный контингент в Украину в рамках гарантий безопасности. США могут помочь европейцам, к примеру, поддержкой с воздуха.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 21 реакций
Комментарии (0) 21 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать