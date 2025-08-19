Уж лучше вы к нам: Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве. Что ему ответили?

«Путин упомянул Москву», — сказал один из источников. Собеседник агентства добавил, что Зеленский, который находился во время разговора в Белом доме, ответил на это «нет».

Ранее в интервью Fox News Трамп говорил, что во время переговоров с Зеленским и европейскими лидерами он удалился в отдельную комнату, когда звонил Путину.

Кремль официально пока не подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским, хотя Трамп и госсекретарь США Марко Рубио заверяют, что российский президент согласился на нее.

Женева, Рим, Будапешт? Где может пройти встреча Путина и Зеленского

Несмотря на то, что Кремль пока не подтвердил готовность Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, политики и пресса называют разные варианты площадок, где это могло бы произойти.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он хотел бы, чтобы лидеры Украины и России встретились в «нейтральной стране», и предложил провести переговоры в Женеве.

В таком случае Швейцария будет готова предоставить Путину иммунитет от судебного преследования, заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис. По его словам, это юридически допустимо из-за особого статуса Женевы как европейской штаб-квартиры ООН.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что переговоры президентов Украины и России могут пройти в Венгрии. Власти Венгрии ранее также заявляли, что не стали бы арестовывать президента России в случае его визита.

По данным британского телеканала Sky News, президенты США и Украины выступают за проведение встречи в Риме. Ранее с предложением провести там трехсторонний саммит выступала премьер Италии Джорджа Мелони, писала газета Corriere della Sera.

Турецкие СМИ считают, что подходящим местом для встречи Путина и Зеленского стал был Стамбул. Как пишет газета Milliyet, Турция — «единственная страна, которая может провести такой саммит в короткие сроки».

Что сказал Трамп в эфире Fox News

О Владимире Путине

Путин, по мнению Трампа, устал от войны, и заключение сделки «не должно быть проблемой». При этом Трамп отметил, что не исключает возможности того, что российский президент не хочет заключать сделку. Тогда Путина будет ожидать «тяжелая ситуация».

О Владимире Зеленском

Зеленский должен проявить гибкость, сказал Трамп, не уточнив, что именно он имеет в виду.

О встрече Путина и Зеленского

Трамп не планирует принимать участие во встрече президентом России и Украины.

«Думаю, что, возможно, они ладят немного лучше, чем я думал, иначе я бы не стал организовывать встречу на двоих. Я бы организовал встречу на троих, трилат [трехстороннюю], но, думаю, дела у них идут немного лучше», — сказал он.

Об обмене территориями

Отвечая на вопрос ведущего Fox News о территориях, Трамп сказал, что Украина «получит очень много земли», но дальше стал говорить о том, насколько российская военная мощь сильнее украинской.

О гарантиях безопасности

Франция, Германия и Великобритания готовы отправить свой военный контингент в Украину в рамках гарантий безопасности. США могут помочь европейцам, к примеру, поддержкой с воздуха.