Обвиняемый в участии в антигосударственной организации Букайнс в середине лета, преодолев водоем на сапборде, не только бежал из Латвии, но и похитил и увез в Россию дочь от разведенной жены.

Как сообщила министр иностранных дел, теперь девочку вернули в Латвию. Как следует из записи политика, к возвращению девочки подключились сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства образования и науки и "другие, кто работал над этим".

Похищение дочери Букайнс совершил в июле, когда на сапборде пересек реку Зилупе и незаконно перебрался из Латвии в Россию. Пересекающие границу были задержаны в России, а латвийская погранохрана запросила у российской стороны официальную информацию о статусе лиц в этой стране. Организация по поиску пропавших людей "Bezvēsts.lv" написала в соцсети "Фейсбук", что 21 июля отец не вернул ребенка, Монику Букайне 2019 года рождения, на постоянное место жительства.

Государственная пограничная охрана начала уголовный процесс о незаконном пересечении государственной границы, а в Государственной полиции был начат уголовный процесс о похищении малолетнего ребенка. По начатому полицией делу 22 июля в Латвии были задержаны два человека, которые признаны подозреваемыми в пособничестве преступлению и обоим судом в качестве меры пресечения избран арест.

Сразу после получения информации об этом преступлении службы предприняли все необходимые действия, в том числе объявили ребенка в международный розыск, включили его в базу данных Интерпола и направили запрос российским властям через Интерпол, чтобы получить информацию о местонахождении ребенка и принятых решениях, отметили в полиции.

Процесс над Букайнсом в Латвии по уголовному делу "Антифашисты Прибалтики" еще не начался, так в прокуратуре до сих пор продолжается досудебное расследование.

В этом уголовном деле обвиняемому было избрано несколько мер пресечения, в том числе запрет на выезд из страны, запрет на приближение к определенным лицам, явка в Государственную полицию в установленное полицией время, уведомление о смене места жительства. В прокуратуру поступила информация о том, что одна из мер пресечения была нарушена, то есть 23 июля обвиняемый не явился в полицию, подтвердили в прокуратуре.

Как сообщалось, в октябре прошлого года прокуратура предъявила обвинения шести гражданам Латвии в руководстве преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участии в преступлениях, совершенных этой организацией. Трое из них на тот момент уже находились в розыске.

Речь идет о Татьяне Андриец, Александре Жгуне, Букайнсе, Сергее Васильеве, Виктории Матуле и Романе Самуле.

Ранее сообщалось, что Самуль переехал в Беларусь. Васильев, по всей видимости, также находится за пределами Латвии.

Служба государственной безопасности (СГБ) начала процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования СГБ установила такие преступные действия, как незаконный сбор секретной информации о событиях в Латвии с целью передачи ее российским спецслужбам, героизация и оправдание российской военной агрессии в Украине, сбор финансовых средств и других ресурсов для поддержки российской армии в Украине, распространение призывов принимать участие в боевых действиях в Украине на стороне России.

