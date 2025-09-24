Уверен, что работа безопасна? Инспекция труда дает советы

Сегодня ГИТ запустила кампанию "Будь уверен, что работа безопасна!". На мероприятии, посвященном запуску кампании, директор ГИТ Ренар Лусис рассказал, что частым травмирующим фактором на работе является падение, и почти все такие несчастные случаи можно предотвратить, если внедрить культуру труда, ориентированную на профилактику, выявление рисков и вовлечение работников.

Руководитель отдела методологического управления и развития компетенций ГИТ Сандра Зариня сообщила, что самый высокий риск поскользнуться и упасть - 17% - в розничной и оптовой торговле, и такой же в секторе транспорта и хранения.

В то же время в обрабатывающей промышленности риск споткнуться составляет 15 %, в здравоохранении и социальном обслуживании - 13 %, а в государственном управлении - 9 %.

"В каждой отрасли есть свои факторы риска, которые требуют специальных стратегий и мер безопасности", - добавила Зариня.

Как рассказал травматолог-ортопед Сандрис Петронис, член правления Рижской 2-й больницы, наиболее частыми последствиями таких несчастных случаев являются растяжения связок голеностопа и переломы костей, а также травмы основания кисти или плеча.