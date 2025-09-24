Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уверен, что работа безопасна? Инспекция труда дает советы

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 20:52

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство несчастных случаев на работе можно предотвратить, внедрив соответствующие превентивные меры и обучение, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной инспекции труда (ГИТ).

Сегодня ГИТ запустила кампанию "Будь уверен, что работа безопасна!". На мероприятии, посвященном запуску кампании, директор ГИТ Ренар Лусис рассказал, что частым травмирующим фактором на работе является падение, и почти все такие несчастные случаи можно предотвратить, если внедрить культуру труда, ориентированную на профилактику, выявление рисков и вовлечение работников.

Руководитель отдела методологического управления и развития компетенций ГИТ Сандра Зариня сообщила, что самый высокий риск поскользнуться и упасть - 17% - в розничной и оптовой торговле, и такой же в секторе транспорта и хранения.

В то же время в обрабатывающей промышленности риск споткнуться составляет 15 %, в здравоохранении и социальном обслуживании - 13 %, а в государственном управлении - 9 %.

"В каждой отрасли есть свои факторы риска, которые требуют специальных стратегий и мер безопасности", - добавила Зариня.

Как рассказал травматолог-ортопед Сандрис Петронис, член правления Рижской 2-й больницы, наиболее частыми последствиями таких несчастных случаев являются растяжения связок голеностопа и переломы костей, а также травмы основания кисти или плеча.

Зеленский в ООН: Путин хочет продолжать и расширять войну

"Российские беспилотники уже летают над Европой, а операции России распространяются на другие страны", - сказал президент Украины, выступая на Генассамблее ООН. Он призвал Евросоюз помочь Молдове защититься от России.

"Российские беспилотники уже летают над Европой, а операции России распространяются на другие страны", - сказал президент Украины, выступая на Генассамблее ООН. Он призвал Евросоюз помочь Молдове защититься от России.

Кому и сколько добавят к пенсии с 1 октября? Объясняем по пунктам

В Латвии ежегодно 1 октября проводится индексация пенсий. Министерство благосостояния подготовило разъяснения о том, как это произойдёт в этом году.

В Латвии ежегодно 1 октября проводится индексация пенсий. Министерство благосостояния подготовило разъяснения о том, как это произойдёт в этом году.

«Забыть как страшный сон!» Девушка пережила жгучий стыд в больнице

После плановой гастроскопии рижанке Элине понадобилась помощь психолога. Девушка рассказала LSM+, что стала жертвой домогательств со стороны санитара Первой городской больницы. Она обратилась в полицию, и стражи порядка начали проверку. Санитар обвинения отрицает, а больница после внутреннего расследования нарушений не выявила.

После плановой гастроскопии рижанке Элине понадобилась помощь психолога. Девушка рассказала LSM+, что стала жертвой домогательств со стороны санитара Первой городской больницы. Она обратилась в полицию, и стражи порядка начали проверку. Санитар обвинения отрицает, а больница после внутреннего расследования нарушений не выявила.

Но ответственность на вас: в каких случаях OCTA можно больше не покупать

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Да мы его… «Пакистанский кебаб» отреагировал на случай приставания сотрудника к 11-летней девочке

Мы уже писали про случай в Лиепае, где, по утверждению местного жителя, что сотрудник закусочной «Pakistānas Kebabs» пытался познакомиться с его 11-летней дочерью, попросив у нее номер телефона. 

Мы уже писали про случай в Лиепае, где, по утверждению местного жителя, что сотрудник закусочной «Pakistānas Kebabs» пытался познакомиться с его 11-летней дочерью, попросив у нее номер телефона. 

Вся планета — большой гриб? Миколог отвечает на неожиданные вопросы

Где собирать грибы? Выкручивать или срезать? Откуда взялся золотистый боровик? Какие грибы самые недооценённые в Латвии? Можно ли есть черной груздь? Эти и другие вопросы портал Bitnews задал члену Латвийского общества микологов Иво Трейде.

Где собирать грибы? Выкручивать или срезать? Откуда взялся золотистый боровик? Какие грибы самые недооценённые в Латвии? Можно ли есть черной груздь? Эти и другие вопросы портал Bitnews задал члену Латвийского общества микологов Иво Трейде.

