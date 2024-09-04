Женщина объяснила, что те интервью, которые она видит по телевидению, красноречиво говорят о проблеме низкого уровня владения латышским языком среди молодых людей. Подростки едва могут связать пару слов и часто переходят на английский.

При этом звонившая дама сразу предположила, что школа в этом не виновата и всё идёт от семьи. Если дети так плохо говорят, значит с ними недостаточно занимаются дома. И немедленно предложила социальным службам озаботится этим вопросом - ходить по домам.

"Может быть нужно увеличить социальные службы, пусть ходят по домам, потому что это странно - почему за детей должна отвечать школа", - рассуждает зрительница.

"Если посмотреть по результатам экзаменов, по всей стране в целом, то английский дети знают лучше, чем латышский. Что в нашей школе, что в других. Английский язык - это ТОП, а за ним идут все остальные предметы", - объясняет проблему директор.

Она считает, что использование английский лексики - это проблема всего общества в целом и связана она с дигитализацией.

"Школьники из-за этого меньше читают. Для них важнее картинки, быстро получить информацию, а вот живые книги, которые нужно читать, чтобы сформировался хороший язык - это больше не приоритет, а учителя делают, что могут", - говорит директор.