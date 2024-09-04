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Увеличить соцслужбы, пусть ходят по домам: почему молодежь так плохо говорит на госязыке? (9)

la.lv 4 сентября, 2024 07:59

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TV24

В программу "На линии" телеканала TV24 позвонила женщина, которая задала приглашенному на передачу директору Рижской средней Тейкской школы Гуне Пудуле вопрос - "Обсуждали ли педагоги проблему плохого уровня латышского языка у современной молодежи? И что с нею делать?".

Женщина объяснила, что те интервью, которые она видит по телевидению, красноречиво говорят о проблеме низкого уровня владения латышским языком среди молодых людей. Подростки едва могут связать пару слов и часто переходят на английский.

При этом звонившая дама сразу предположила, что школа в этом не виновата и всё идёт от семьи. Если дети так плохо говорят, значит с ними недостаточно занимаются дома. И немедленно предложила социальным службам озаботится этим вопросом - ходить по домам.

"Может быть нужно увеличить социальные службы, пусть ходят по домам, потому что это странно - почему за детей должна отвечать школа", - рассуждает зрительница.

"Если посмотреть по результатам экзаменов, по всей стране в целом, то английский дети знают лучше, чем латышский. Что в нашей школе, что в других. Английский язык - это ТОП, а за ним идут все остальные предметы", - объясняет проблему директор.

Она считает, что использование английский лексики - это проблема всего общества в целом и связана она с дигитализацией. 

"Школьники из-за этого меньше читают. Для них важнее картинки, быстро получить информацию, а вот живые книги, которые нужно читать, чтобы сформировался хороший язык - это больше не приоритет, а учителя делают, что могут", - говорит директор.

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