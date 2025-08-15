Утвердили нового исполнительного директора Резекне

Барташевич на заседании думы в пятницу пояснил, что заявки на участие в конкурсе на пост исполнительного директора подали два претендента. Во второй тур прошла только Кущ.

Кущ возглавляла бывший Центр творческих услуг Восточной Латвии "Zeimuļs". В свое время она также была председателем Лудзенской краевой думы и была избрана в краевую думу и в этом году. На вопросы оппозиции она ответила, что законом не запрещено работать депутатом и быть исполнительным директором в другом самоуправлении. "На этом посту я буду представлять интересы всех жителей Резекне", - заявила Кущ.

Она также рассказала, что получила соответствующее должности образование в сфере экономики и предпринимательской деятельности.

Кандидатуру Кущ поддержали девять депутатов. К работе в новой должности она приступит 18 августа.

Как сообщалось, в январе был освобожден от должности ранее отстраненный исполнительный директор Резекненского самоуправления Раймонд Олехно. Хотя ни сам Олехно, ни самоуправление тогда не комментировали, может ли он быть тем должностным лицом, которому Служба государственной безопасности отказала в допуске к гостайне, позже Барташевич в интервью агентству ЛЕТА подтвердил, что бывшему исполнительному директору не предоставлен необходимый для работы допуск к гостайне, но неизвестно почему.