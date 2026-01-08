Утром в Латвии температура опустилась до минус 19: где самый холод?

В аэропорту Вентспилса зафиксирован мороз в 19 градусов, а во многих местах в районах Салдуса, Скрунды и Талси температура воздуха опустилась до -16-18 градусов.

В наблюдательной сети Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) температура воздуха в 5 утра колебалась от -7,0 градусов на Колке и -7,2 градусов в Даугавпилсе до -14,3 градусов в Стенде.

Высота снежного покрова на наблюдательных станциях колеблется от 5-6 сантиметров в Мерсрагсе, Даугавгриве и Приекули до 22 сантиметров в Дагде и 24 сантиметров в Руцаве.

На большей части страны облачно, местами небольшой снег. В западных и центральных регионах местами туман и иней. Наихудшая видимость в пять утра составляла приблизительно 250 метров на наблюдательных станциях Бауски, Лиепаи и Ручавы.

Дует слабый или умеренный ветер. Качество воздуха хорошее или умеренное.

В Риге небо было облачным, ветер слабым, температура воздуха в 5 утра колебалась от -7,5 градусов в Даугавгриве до -11 градусов в аэропорту. Глубина снега на наблюдательной станции в центре города составляла десять сантиметров.

Максимальная температура воздуха в среду в зоне наблюдения LVĢMC колебалась от +1,1 градуса в Вентспилсе до -5,9 градуса в Алуксне.

Самая высокая температура в Европе 7 января составила +25 градусов на Крите. Самая низкая температура в четверг вечером составила -39 градусов на севере Финляндии.