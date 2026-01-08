Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 8. Января Завтра: Gatis, Ivanda
Доступность

Утром в Латвии температура опустилась до минус 19: где самый холод?

© LETA 8 января, 2026 08:00

Новости Латвии 0 комментариев

Рано утром в четверг во многих местах Курземе, при сохранении ясной погоды в течение длительного времени, температура воздуха опустилась до -16–19 градусов, согласно данным метеорологических станций.

В аэропорту Вентспилса зафиксирован мороз в 19 градусов, а во многих местах в районах Салдуса, Скрунды и Талси температура воздуха опустилась до -16-18 градусов.

В наблюдательной сети Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) температура воздуха в 5 утра колебалась от -7,0 градусов на Колке и -7,2 градусов в Даугавпилсе до -14,3 градусов в Стенде.

Высота снежного покрова на наблюдательных станциях колеблется от 5-6 сантиметров в Мерсрагсе, Даугавгриве и Приекули до 22 сантиметров в Дагде и 24 сантиметров в Руцаве.

На большей части страны облачно, местами небольшой снег. В западных и центральных регионах местами туман и иней. Наихудшая видимость в пять утра составляла приблизительно 250 метров на наблюдательных станциях Бауски, Лиепаи и Ручавы.

Дует слабый или умеренный ветер. Качество воздуха хорошее или умеренное.

В Риге небо было облачным, ветер слабым, температура воздуха в 5 утра колебалась от -7,5 градусов в Даугавгриве до -11 градусов в аэропорту. Глубина снега на наблюдательной станции в центре города составляла десять сантиметров.

Максимальная температура воздуха в среду в зоне наблюдения LVĢMC колебалась от +1,1 градуса в Вентспилсе до -5,9 градуса в Алуксне.

Самая высокая температура в Европе 7 января составила +25 градусов на Крите. Самая низкая температура в четверг вечером составила -39 градусов на севере Финляндии. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сколько стоит навариться на беде? Автомобилист в шоке
Важно

Сколько стоит навариться на беде? Автомобилист в шоке

В рижском роддоме теперь всё чаще рождаются русские, украинцы, пакистанцы: Херманис
Важно

В рижском роддоме теперь всё чаще рождаются русские, украинцы, пакистанцы: Херманис (5)

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии
Важно

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Новости Латвии 12:18

Новости Латвии 0 комментариев

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Читать
Загрузка

Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Новости Латвии 12:07

Новости Латвии 0 комментариев

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Читать

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Читать

«И в латвийских портах работают такие «теневые суда»: Колс

Важно 11:43

Важно 0 комментариев

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

Читать

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Важно 11:33

Важно 0 комментариев

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

Читать