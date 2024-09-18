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«Утонула в Чехии… но всплыла в Латвии»: машины-утопленники наводнят латвийский авторынок

© Lsm.lv 18 сентября, 2024 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

Машины-«утопленники» из стран, пострадавших от потопа, скоро наводнят автомобильный рынок Латвии — в этом уверены специалисты. Какова вероятность столкнуться с таким авто и как себя обезопасить от такого неприятного сюрприза? На этот вопрос в передаче «Домская площадь» отвечает автожурналист, член жюри ежегодного конкурса «Авто года» Борис Себякин.

«Утонула в Чехии… но всплыла в Латвии. Будьте начеку!» — такое предупреждение сегодня можно прочесть на одном из специализированных автофорумов.

По мнению Бориса Себякина, вероятность того, что высушенные «автоутопленники» попытаются продать на латвийском авторынке, — стопроцентная.

«Это просто, как говорится, к гадалке не ходи. Когда владелец автомобиля сталкивается с проблемой, что его машина оказалась затоплена — частично или, не дай бог, полностью, — он обращается к специалисту и узнает, что последствия будут достаточно плачевными. Тогда он начинает думать, как от такой машины избавиться», — рассказывает он. 

По словам гостя передачи, есть жулики, которые покупают такие машины на аукционах для перепродажи под видом «нормального» автомобиля.

«Если машина была застрахована и страховая компания признает ее негодной, то она часто продает авто с аукциона. Это происходит постоянно. В таком случае машина стоит практическим гроши, но есть масса людей, которые хотят заработать на разнице цен. Они приобретают такие автомобили на аукционах и, приведя их в более-менее божеский вид, что называется, вдувают покупателям», — объясняет Б. Себякин.

Борис привел в пример одного рижского автомобилиста, который купил, как ему показалось, свеженький автомобиль по очень привлекательной цене. Машина поездила неделю, а потом вдруг остановилась посреди города, и при этом выстрелили все ее подушки безопасности. Водитель был в шоке: как такое возможно, ведь никакой аварии не было!Оказалось, что это «утопленник», и приведение такой машины в порядок обошлось бы владельцу в 10 тысяч евро.

Самостоятельно определить, была ли машина затоплена, довольно трудно. Специалисты считают, что подержанное авто лучше покупать не с рук, а в солидном автосалоне. Борис Себякин считает, что у этого правила могут быть исключения: 

«При любой сделке наступает момент истины, когда ты определяешь для себя, насколько ты можешь доверять этой фирме, этому человеку. Такие выводы сделать позволяет предыдущая история вашего общения. Если у какого-то торговца, пусть даже это частное лицо, вы покупаете уже третий автомобиль, и с предыдущими все было в порядке, значит, это человек слова, и он дорожит своей репутацией». 

«Подержанными автомоблями торгуют не только специализированные фирмы, но и официальные дилеры, чья основная обязанность — торговать новыми машинами. Возможно, там автомобиль вам обойдется чуть-чуть дороже. Но степень доверия к такой компании, конечно, несоизмеримо больше», — добавляет Борис Себякин.

В любом случае, журналист советует обращаться только к проверенным продавцам.

В ночь на 29 июля в Латвии прошел самый интенсивный дождь за всю историю наблюдений и самая сильная летняя буря. Сильно пострадала Юрмала и Елгава, где затоплены оказались целые улицы. В Елгаве подсчитали, что общие убытки составили не менее 13 млн евро, в Юрмале их сумма также превысила 10 млн.

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