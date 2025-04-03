Утеплять дома теперь будут по-новому: начинается приём заявок

Финансирование по программе составляет 173 млн евро, и на эти средства до конца 2029 года будет отремонтировано более 400 многоквартирных домов, сообщил председатель правления "Altum" Рейнис Берзиньш.

Программа повышения энергоэффективности многоквартирных домов будет реализована при поддержке Европейского фонда регионального развития.

На посвященном началу программы мероприятии министр экономики Виктор Валайнис подчеркнул, что она имеет два важных отличия от первых двух этапов утепления многоквартирных домов.

Во-первых, программа предусматривает утепление деревянных панельных домов, что будет способствовать развитию производства деревянных панелей в Латвии. Во-вторых, программа предусматривает комплексный подход - будут ремонтироваться целые кварталы или сразу пять-десять домов, а также предусмотрено благоустройство дворов и окружающей инфраструктуры.

Берзиньш со своей стороны отметил, что с учетом доступных в рамках программы 173 млн евро в целом в повышение энергоэффективности многоквартирных домов в ближайшие годы будет инвестировано 450 млн евро.

