Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Усыновление ребёнка новым супругом: можно ли лишить родительских прав биологического отца?

«Семь секретов» 20 августа, 2025 17:37

Юридическая консультация 0 комментариев

-Почти сразу после рождения сына его отец ушел и больше им не интересовался, не искал с ним встреч, не платил алименты, хотя зарегистрирован как его отец в регистре. Я даже не знаю, где он теперь находится. Сейчас сыну уже шесть лет, и из них пять его воспитывает мой новый гражданский муж. У них с сыном сложились настоящие семейные отношения, и сын считает его папой, а про своего биологического отца даже не знает. Мы с мужем уже официально расписались и теперь хотим оформить усыновление. Можно ли оформить аннулирование записи об отце и лишение родительских прав биологического отца, чтобы мой муж смог оформить усыновление?

Согласно положениям Гражданского закона (далее – закон), до достижения совершеннолетия ребенок находится под попечительством родителей. Попечительством являются право и обязанность родителей заботиться о ребенке и его имуществе и представлять ребенка в его личных и имущественных отношениях. 

Условия для усыновления

Одним из оснований прекращения попечительства является усыновление ребенка третьим лицом. Однако для этого необходимо, чтобы на усыновление дали свое согласие все участники процесса:

1) усыновитель;

2) усыновляемый, если он достиг возраста двенадцати лет;

3) родители усыновляемого, если они не лишены права попечения;

4) опекун (если он был назначен).

Согласие на усыновление его участники излагают сиротскому суду лично или же представляют его в форме нотариального акта или удостоверенного сиротским судом согласия. 

Кроме вышеуказанного, для усыновления ребенка необходимо решение сиротского суда о том, что усыновление ребенка осуществляется в его интересах. Сиротский суд, принимая решение, выясняет мнение усыновляемого, если только он способен сам его сформулировать, а также принимает во внимание сведения об усыновителе, в том числе о его личности, религиозных убеждениях, если таковые имеются, имущественном положении, бытовых условиях, способности воспитать ребенка, а также сведения об усыновляемом, в том числе о его личности, религиозных убеждениях, если таковые имеются, состоянии здоровья, предках.

Суд при рассмотрении вопроса об усыновлении будет исходить из принципа наилучших интересов ребенка, и факт устойчивых семейных отношений между ребенком и вашим нынешним мужем является серьезным аргументом в пользу усыновления.

Усыновление считается совершившимся с момента его утверждения судом. После чего усыновитель становится членом семьи усыновляемого и получает право осуществлять опеку.

Таким образом, для усыновления необходимо согласие не только усыновителя, но и обоих родителей ребенка, если они не лишены права попечения. А значит, усыновление вашего сына без согласия биологического отца невозможно, пока он юридически считается его родителем.

Можно ли аннулировать запись об отце

В законе не предусмотрено аннулирование записи об отце в обычном смысле. Такие ситуации решаются либо через оспаривание отцовства (если оно установлено ошибочно), либо через лишение родительских прав, если отец признан, но не исполняет своих обязанностей. В вашем случае речь идет именно о втором варианте.

Основания для лишения родительских прав

Статья 200 закона устанавливает, что принудительно родитель может быть лишен права попечения, если:

1) по его вине (вследствие умышленного действия или халатности родителя) создана угроза для здоровья или жизни ребенка;
2) родитель злоупотребляет своими правами или не обеспечивает заботу о ребенке и надзор за ребенком и это может создать угрозу для физического, умственного или нравственного развития ребенка.
Лишение родительских прав применяется судом в качестве исключительной меры.

Возможность лишения родительских прав биологического отца

Поскольку биологический отец формально признан (зарегистрирован в Регистре рождений), но фактически самоустранился от обязанностей – никак не участвует в жизни ребенка, не заботится о нем, не выплачивает алименты и его местонахождение неизвестно – эти обстоятельства, возможно, могут служить весомым основанием для обращения в суд с иском о лишении отца родительских прав на основании указанного выше пункта 2 статьи 200 закона. Хотя в законе говорится о «угрозе развития", возможно, что длительное безразличие, отказ от общения, заботы и содержания могут быть признаны основанием для лишения родительских прав. 

Несмотря на то что закон в целом допускает лишение родительских прав при уклонении от обязанностей, в каждом случае суд оценивает обстоятельства индивидуально. Например, необходимы доказательства длительного отсутствия участия биологического отца в жизни ребенка. Кроме того, суд может потребовать предпринять попытки розыска отца или установить, что связь с ним действительно невозможна.

Важно понимать, что суд в каждом случае оценивает ситуацию индивидуально. Придется доказать отсутствие участия отца в жизни ребенка, неуплату алиментов, отсутствие контакта, невозможность разыскать биологического отца. Суд также может потребовать предпринять попытки розыска отца — например, через запросы в МВД или по месту последнего известного проживания.

Почему без адвоката не обойтись

Ваша ситуация затрагивает важные вопросы прав ребенка, его идентичности и устойчивости семейной среды. Это юридически сложный процесс, включающий подготовку и подачу иска в суд, сбор и представление доказательств, проведение возможной проверки со стороны органов опеки, процедуру усыновления через сиротский суд. Поэтому, чтобы избежать ошибок, ускорить процесс и эффективно защитить интересы ребенка, настоятельно рекомендуется обратиться за профессиональной помощью к адвокату, специализирующемуся на семейных спорах.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать