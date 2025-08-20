Усыновление ребёнка новым супругом: можно ли лишить родительских прав биологического отца?

Согласно положениям Гражданского закона (далее – закон), до достижения совершеннолетия ребенок находится под попечительством родителей. Попечительством являются право и обязанность родителей заботиться о ребенке и его имуществе и представлять ребенка в его личных и имущественных отношениях.

Условия для усыновления

Одним из оснований прекращения попечительства является усыновление ребенка третьим лицом. Однако для этого необходимо, чтобы на усыновление дали свое согласие все участники процесса:

1) усыновитель;

2) усыновляемый, если он достиг возраста двенадцати лет;

3) родители усыновляемого, если они не лишены права попечения;

4) опекун (если он был назначен).

Согласие на усыновление его участники излагают сиротскому суду лично или же представляют его в форме нотариального акта или удостоверенного сиротским судом согласия.

Кроме вышеуказанного, для усыновления ребенка необходимо решение сиротского суда о том, что усыновление ребенка осуществляется в его интересах. Сиротский суд, принимая решение, выясняет мнение усыновляемого, если только он способен сам его сформулировать, а также принимает во внимание сведения об усыновителе, в том числе о его личности, религиозных убеждениях, если таковые имеются, имущественном положении, бытовых условиях, способности воспитать ребенка, а также сведения об усыновляемом, в том числе о его личности, религиозных убеждениях, если таковые имеются, состоянии здоровья, предках.

Суд при рассмотрении вопроса об усыновлении будет исходить из принципа наилучших интересов ребенка, и факт устойчивых семейных отношений между ребенком и вашим нынешним мужем является серьезным аргументом в пользу усыновления.

Усыновление считается совершившимся с момента его утверждения судом. После чего усыновитель становится членом семьи усыновляемого и получает право осуществлять опеку.

Таким образом, для усыновления необходимо согласие не только усыновителя, но и обоих родителей ребенка, если они не лишены права попечения. А значит, усыновление вашего сына без согласия биологического отца невозможно, пока он юридически считается его родителем.

Можно ли аннулировать запись об отце

В законе не предусмотрено аннулирование записи об отце в обычном смысле. Такие ситуации решаются либо через оспаривание отцовства (если оно установлено ошибочно), либо через лишение родительских прав, если отец признан, но не исполняет своих обязанностей. В вашем случае речь идет именно о втором варианте.

Основания для лишения родительских прав

Статья 200 закона устанавливает, что принудительно родитель может быть лишен права попечения, если:

1) по его вине (вследствие умышленного действия или халатности родителя) создана угроза для здоровья или жизни ребенка;

2) родитель злоупотребляет своими правами или не обеспечивает заботу о ребенке и надзор за ребенком и это может создать угрозу для физического, умственного или нравственного развития ребенка.

Лишение родительских прав применяется судом в качестве исключительной меры.

Возможность лишения родительских прав биологического отца

Поскольку биологический отец формально признан (зарегистрирован в Регистре рождений), но фактически самоустранился от обязанностей – никак не участвует в жизни ребенка, не заботится о нем, не выплачивает алименты и его местонахождение неизвестно – эти обстоятельства, возможно, могут служить весомым основанием для обращения в суд с иском о лишении отца родительских прав на основании указанного выше пункта 2 статьи 200 закона. Хотя в законе говорится о «угрозе развития", возможно, что длительное безразличие, отказ от общения, заботы и содержания могут быть признаны основанием для лишения родительских прав.

Несмотря на то что закон в целом допускает лишение родительских прав при уклонении от обязанностей, в каждом случае суд оценивает обстоятельства индивидуально. Например, необходимы доказательства длительного отсутствия участия биологического отца в жизни ребенка. Кроме того, суд может потребовать предпринять попытки розыска отца или установить, что связь с ним действительно невозможна.

Важно понимать, что суд в каждом случае оценивает ситуацию индивидуально. Придется доказать отсутствие участия отца в жизни ребенка, неуплату алиментов, отсутствие контакта, невозможность разыскать биологического отца. Суд также может потребовать предпринять попытки розыска отца — например, через запросы в МВД или по месту последнего известного проживания.

Почему без адвоката не обойтись

Ваша ситуация затрагивает важные вопросы прав ребенка, его идентичности и устойчивости семейной среды. Это юридически сложный процесс, включающий подготовку и подачу иска в суд, сбор и представление доказательств, проведение возможной проверки со стороны органов опеки, процедуру усыновления через сиротский суд. Поэтому, чтобы избежать ошибок, ускорить процесс и эффективно защитить интересы ребенка, настоятельно рекомендуется обратиться за профессиональной помощью к адвокату, специализирующемуся на семейных спорах.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.