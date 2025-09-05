Устроивший пожар в литовской IKEA украинец планировал теракт и в Риге

«После того, как все участники процесса приняли решение, дело было рассмотрено в ускоренном порядке, и материалы дела были обнародованы», — рассказал в среду после судебного заседания прокурор Томас Улдукис.

На судебном заседании также были заслушаны показания обвиняемого, гражданина Украины Даниила Бардадима, данные им на этапе предварительного расследования.

По словам прокурора, заключительные речи будут произнесены на следующем судебном заседании. В ходе него государственный прокурор предложит наказание.

Следующее заседание назначено на 29 сентября.

Гражданину Украины, устроившему пожар в магазине Ikea в Вильнюсе, предъявлены обвинения в террористическом акте, незаконном хранении взрывчатых веществ, обучении в террористических целях и поездке с террористическими целями.

На момент совершения преступления молодой человек был несовершеннолетним, поэтому максимальное наказание, которое ему может быть назначено, — десять лет лишения свободы.

Литовские власти заявили, что установили, что нападение на магазин Ikea совершила террористическая группа, предположительно организованная и нанятая российскими спецслужбами. Действия террористической группы координировались через социальные сети с использованием зашифрованных сообщений.

Согласно материалам дела, 8 мая 2024 года в магазине Ikea в Вильнюсе был установлен взрывоопасный предмет с таймером, который ночью вызвал взрыв и пожар. Пожар не разгорелся, так как был своевременно замечен, и никто не пострадал.

Был подан гражданский иск о возмещении ущерба магазину на сумму 485 тысяч евро.

В ходе предварительного расследования установлено, что непосредственными исполнителями преступления были два человека моложе 20 лет, оба — граждане Украины. Даниилу Бардадиму на момент совершения преступления было 17 лет.

Еще один подозреваемый был задержан в Польше, где также был подожжен крупный торговый центр.

В марте прокуратура сообщила, что продолжает предварительное расследование по факту организации преступления. По словам властей, в отношении некоторых лиц объявлен международный розыск.

Литовские власти задержали Даниила Бардадима 13 мая прошлого года недалеко от Паневежиса, получив информацию, что он прибыл в Литву, взял хранившиеся там средства для поджога и на автобусе направляется в Ригу, чтобы совершить еще один террористический акт.