Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Устроивший пожар в литовской IKEA украинец планировал теракт и в Риге

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 08:43

Новости Латвии 0 комментариев

Дело о поджоге магазина Ikea в Литве решено рассматривать в ускоренном порядке, а наказание будет оглашено уже на следующем судебном заседании, сообщает lrytas.lt.

«После того, как все участники процесса приняли решение, дело было рассмотрено в ускоренном порядке, и материалы дела были обнародованы», — рассказал в среду после судебного заседания прокурор Томас Улдукис.

На судебном заседании также были заслушаны показания обвиняемого, гражданина Украины Даниила Бардадима, данные им на этапе предварительного расследования.

По словам прокурора, заключительные речи будут произнесены на следующем судебном заседании. В ходе него государственный прокурор предложит наказание.

Следующее заседание назначено на 29 сентября.

Гражданину Украины, устроившему пожар в магазине Ikea в Вильнюсе, предъявлены обвинения в террористическом акте, незаконном хранении взрывчатых веществ, обучении в террористических целях и поездке с террористическими целями.

На момент совершения преступления молодой человек был несовершеннолетним, поэтому максимальное наказание, которое ему может быть назначено, — десять лет лишения свободы.

Литовские власти заявили, что установили, что нападение на магазин Ikea совершила террористическая группа, предположительно организованная и нанятая российскими спецслужбами. Действия террористической группы координировались через социальные сети с использованием зашифрованных сообщений.

Согласно материалам дела, 8 мая 2024 года в магазине Ikea в Вильнюсе был установлен взрывоопасный предмет с таймером, который ночью вызвал взрыв и пожар. Пожар не разгорелся, так как был своевременно замечен, и никто не пострадал.

Был подан гражданский иск о возмещении ущерба магазину на сумму 485 тысяч евро.

В ходе предварительного расследования установлено, что непосредственными исполнителями преступления были два человека моложе 20 лет, оба — граждане Украины. Даниилу Бардадиму на момент совершения преступления было 17 лет.

Еще один подозреваемый был задержан в Польше, где также был подожжен крупный торговый центр.

В марте прокуратура сообщила, что продолжает предварительное расследование по факту организации преступления. По словам властей, в отношении некоторых лиц объявлен международный розыск.

Литовские власти задержали Даниила Бардадима 13 мая прошлого года недалеко от Паневежиса, получив информацию, что он прибыл в Литву, взял хранившиеся там средства для поджога и на автобусе направляется в Ригу, чтобы совершить еще один террористический акт.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:30 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 9 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 9 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать