Успейте! До конца сентября можно подать заявление на автоматический возврат налога

Заявление подаётся один раз — возврат в дальнейшем будет происходить автоматически каждый год с 1 октября по 31 декабря на указанный банковский счёт. Новое заявление требуется только при смене счёта.

Автоматический возврат возможен, если в течение года к зарплате или пенсии не были применены все налоговые льготы (например, за иждивенцев, для людей с инвалидностью или за вложения в пенсионные фонды). Если же житель хочет вернуть налог и за другие расходы — медицину, образование, пожертвования, — необходимо подать годовую декларацию с подтверждающими документами.

VID рекомендует использовать Электронную декларационную систему (EDS), но заявление можно подать и очно в клиентских центрах или отправить по почте.