«Несомненно, одним из самых больших успехов является вступление Латвии в НАТО в 2002 году и вступление в ЕС в 2003 году. Это дало Латвии возможность в данных геополитических условиях обеспечить политическую и экономическую стабильность не только на узконациональном уровне, но и на уровне всей Балтии, Скандинавии и Восточной Европы. Вопрос о том, были ли эти возможности использованы в полной мере, остается открытым.

К сожалению, в то же время практически «забыта» другая возможность для укрепления стабильности, развития и безопасности страны - сотрудничество между странами региона, в первую очередь между странами Балтии, Скандинавии и Польши.

Здесь стоит напомнить, что, хотим мы того или нет, Латвия находится в географическом центре стран Балтии, и это накладывает на нас обязательство заботиться не только о собственной безопасности, но и о безопасности стран всего региона.

Это не значит, что ничего не было сделано. Балтийская ассамблея (Парламентская ассамблея стран Балтии), объединяющая балтийских, датских и немецких законодателей, продолжает функционировать. Однако если мы посмотрим на программу работы этого форума на 2024-2025 гг., то не найдем в ней разделов, посвященных более тесной экономической интеграции, инвестициям, совместным предприятиям, оборонному производству, сотрудничеству в области политики безопасности.

То же самое относится и к так называемому Форуму балтийско-нордического сотрудничества, Балтийскому совету министров. На протяжении десятилетий политики, участвующие в этих форматах, также собирались, пили кофе и решали различные третьестепенные вопросы, такие как гендерное равенство, миграция, проблема ЛГБТ, сотрудничество между муниципалитетами, права человека и т. д., избегая при этом действительно важных региональных вопросов, таких как безопасность, взаимные инвестиции, общая внешняя политика как в рамках ЕС, так и в отношениях с восточными соседями.

К сожалению, эта «активная работа» не повлекла за собой сколько-нибудь значительных результатов на уровне безопасности и экономики стран Балтии и других стран Восточной Европы, где внешняя политика Латвии (и не только Латвии) основывается на рекомендациях ЕС и некоторых «мудрых» иностранных советников. К сожалению, сотрудничество между Балтией, Скандинавией и Польшей де-факто игнорируется как менее важное, хотя именно этот аспект внешней политики требует особого внимания с точки зрения безопасности, экономики и культуры.

В результате латвийские политики столкнулись с тем, что к власти в США пришли силы с другими целями, задачами и интересами, к которым ни ЕС, ни НАТО не готовы. Однако если кто-то в Европе не готов к новым политическим вызовам, это не значит, что так должно было быть и в Латвии. К сожалению, латвийские власти вместе с финансируемыми ими же аналитическими центрами, которые регулярно находят угодные властям идеи, так и не смогли вовремя выработать новые внешнеполитические рекомендации. В результате латвийские внешнеполитические деятели оказались в глубоком нокдауне, к которому не были готовы ни страна, ни народ.

Как и на протяжении веков, основные внешнеполитические вызовы Латвии лежат на Востоке. Не стремясь оправдать агрессивную, по сути, империалистическую внешнюю политику России, хочу отметить, что реакция Латвии в отношениях с восточными соседями порой была неадекватной.

Как можно понять благосклонность латвийских властей, не препятствующих свободному потоку российских денег в латвийскую экономику, тем самым поддерживая инвестирование мафиозных средств из этой агрессивной страны в Латвию, в результате чего скупаются латвийские земли, здания и имущество. Похоже, политики не понимают или не хотят понимать, что вместе со средствами русской мафии сюда попадают и образ жизни, ценности и преступность, пропагандируемые Россией. Конечно, «некоторые умные люди» из русофильских партий попытаются утверждать, что российские деньги поддерживают экономику страны. Ответ здесь может быть только один: если экономика должна базироваться на деньгах иностранной мафии, а не на нашей собственной экономике, то это полностью демонстрирует экономическую некомпетентность политиков.

Не потому ли, что латвийских политиков больше волнуют российские денежные потоки, чем интересы их собственной страны?

Несколько слов о двусторонних отношениях Латвии с ее большим восточным соседом. Скорее всего, в России, которая фактически является колониальным режимом, ничего не изменится. Россия все больше погружается в имперские идеи и политику. Любое долгосрочное сотрудничество с такими режимами принесет только убытки.

Другое дело Белоруссия: хотя там правит диктатор, и понятно, что большинство населения страны его поддерживает. Агрессивная риторика в отношении Белоруссии автоматически толкает ее в объятия России, поэтому здесь нужна другая политика: такая, которая ведет к переговорам, предотвращает потерю контактов, способствует диалогу, в пределах возможного, конечно, и не превращает Белоруссию в еще одного врага стран Балтии и Восточной Европы и союзника России. Большой ошибкой для бывшего министра иностранных дел Латвии является личное публичное осквернение белорусского национального флага.

Вы не должны целовать своих соседей - вы должны жить с ними, не теряя своих ценностей и в то же время не навязывая соседям свои жизненные ценности, как это делают скандинавские страны.

Автор не считает, что общая внешняя политика ЕС в корне порочна, но ей присущ ряд недостатков. Не было и нет необходимости каким-либо образом дискредитировать в рамках ЕС те страны, которые не согласны с некоторыми внешнеполитическими позициями блока, например Венгрию или Словакию. Напротив, эти страны лучше понимают нюансы реальных интересов России, предвидят возможные действия и своевременно готовятся к ним.

В отношениях с этими странами нужно искать общие черты, а не различия, чему латвийские политики и политики ЕС не научились и не хотят учиться.

Что касается общей политики ЕС, то, похоже, за последние 30 лет Латвия в целом не смогла понять различия между общими интересами Латвии и ЕС и четко обозначить собственные интересы и интересы региона», - пишет Калнс и отмечает, что у Латвии нет никакой необходимости слепо следовать за мнениями умных политиков-предпринимателей, вроде Соросса, Рокфеллера, Маска и прочих, с такими людьми следует только говорить о возможном экономическом сотрудничестве. Так же нет смысла поддерживать те установки ЕС, которые ведут вразрез с национальными интересами Латвии.