Урезать зарплаты, сменить руководство? В Латвии решают судьбу Rail Baltica

"Прогрессивные" предложат рассмотреть информационный отчет, подготовленный Министерством сообщения, "чтобы реализовать проект в срок, выполнить международные обязательства и обеспечить дополнительное финансирование ЕС".

Министерство сообщения представило информационный отчет, который предусматривает поэтапную реализацию проекта и сокращение расходов на 4,1 млрд евро. Также министерство предприняло ряд шагов по улучшению управления проектом путем реорганизации, смены руководства и создания технических и финансовых рабочих групп.

Кроме того, Министерство сообщения продолжает работать над тем, чтобы сэкономить еще 400 млн евро, в том числе за счет сокращения фонда заработной платы в компаниях, ответственных за проект, заявили "Прогрессивные".

