Урезать бюджет на 800 млн. — значит сломать хребет стране: Силиня (1)

Редакция PRESS 29 августа, 2025 10:10

Важно 1 комментариев

LETA

"Я уже на заседании правительства довольно четко заявила, что правительство никогда не намеревалось сократить расходы госбюджета на 800 миллионов евро. Это было требование предпринимателей», — заявила премьер-министр Эвика Силиня в эфире Латвийского радио в ответ на разочарование работодателей по поводу незначительности запланированного сокращения расходов.

«Моя задача — экономить, затягивать пояса, но не ломать хребет. То, что требуют предприниматели — сэкономить 800 миллионов евро, означало бы сломать позвоночник», — пояснила Силиня.

Силиня признала, что в обществе и различных организациях преобладают эмоции, и каждая отрасль считает, что на ней невозможно сэкономить.

Интересный комментарий Эдмунда Зивтиньша на это выступление: 

«Чудо» эстонского бюджета Премьер-министр Кристен Михальс объявляет, что бюджет внезапно оказался на 800 миллионов в лучшем состоянии, чем планировалось!

Сразу же началась работа по облегчению жизни народа: отмена повышения налогов, повышение зарплат полицейским и пожарным, и даже разговоры об отмене налога на автомобили.

А теперь риторические вопросы от меня: У эстонцев другая война? Есть ли у эстонцев другой Путин? Был ли у эстонцев другой ковид?

Нет, у них нет «другой реальности». Единственное отличие – у эстонцев нет нашей «Новой единства».

И вот результат: пока у нас политики объясняют, почему «нельзя», эстонцы находят возможности, как «можно»!

Латвии нужен такой хозяин, который любит Латвию.

 

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла (1)

Новости Латвии 12:43

Новости Латвии 1 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений (1)

Важно 12:12

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня (1)

ЧП и криминал 12:08

ЧП и криминал 1 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters (1)

Важно 12:01

Важно 1 комментариев

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе (1)

Важно 12:00

Важно 1 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих (1)

Важно 11:35

Важно 1 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила (1)

Новости Латвии 11:34

Новости Латвии 1 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

