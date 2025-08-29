«Моя задача — экономить, затягивать пояса, но не ломать хребет. То, что требуют предприниматели — сэкономить 800 миллионов евро, означало бы сломать позвоночник», — пояснила Силиня.
Силиня признала, что в обществе и различных организациях преобладают эмоции, и каждая отрасль считает, что на ней невозможно сэкономить.
Интересный комментарий Эдмунда Зивтиньша на это выступление:
«Чудо» эстонского бюджета Премьер-министр Кристен Михальс объявляет, что бюджет внезапно оказался на 800 миллионов в лучшем состоянии, чем планировалось!
Сразу же началась работа по облегчению жизни народа: отмена повышения налогов, повышение зарплат полицейским и пожарным, и даже разговоры об отмене налога на автомобили.
А теперь риторические вопросы от меня: У эстонцев другая война? Есть ли у эстонцев другой Путин? Был ли у эстонцев другой ковид?
Нет, у них нет «другой реальности». Единственное отличие – у эстонцев нет нашей «Новой единства».
И вот результат: пока у нас политики объясняют, почему «нельзя», эстонцы находят возможности, как «можно»!
Латвии нужен такой хозяин, который любит Латвию.