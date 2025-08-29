«Моя задача — экономить, затягивать пояса, но не ломать хребет. То, что требуют предприниматели — сэкономить 800 миллионов евро, означало бы сломать позвоночник», — пояснила Силиня.

Силиня признала, что в обществе и различных организациях преобладают эмоции, и каждая отрасль считает, что на ней невозможно сэкономить.

Интересный комментарий Эдмунда Зивтиньша на это выступление:

«Чудо» эстонского бюджета Премьер-министр Кристен Михальс объявляет, что бюджет внезапно оказался на 800 миллионов в лучшем состоянии, чем планировалось!

Сразу же началась работа по облегчению жизни народа: отмена повышения налогов, повышение зарплат полицейским и пожарным, и даже разговоры об отмене налога на автомобили.

А теперь риторические вопросы от меня: У эстонцев другая война? Есть ли у эстонцев другой Путин? Был ли у эстонцев другой ковид?

Нет, у них нет «другой реальности». Единственное отличие – у эстонцев нет нашей «Новой единства».

И вот результат: пока у нас политики объясняют, почему «нельзя», эстонцы находят возможности, как «можно»!

Латвии нужен такой хозяин, который любит Латвию.