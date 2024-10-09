Ураган «Милтон» может привести к катастрофическим последствиям

Ураган "Милтон", угрожающий западному побережью Флориды, немного ослабевает, но сохраняет силу 5-й категории.

Во вторник "Милтон" затронул побережье мексиканского полуострова Юкатан, повалив линии электропередач, фонарные столбы и деревья, после чего направился к побережью Флориды.

Метеорологи опасаются, что ураган может стать одним из самых разрушительных за историю наблюдений. По прогнозам он ослабеет перед тем, как достигнет суши, но вырастет в размерах, и разрушительные последствия могут затронуть большую территорию.

Власти издали распоряжения об обязательной эвакуации в 11 округах Флориды с общим населением около 5,9 миллиона человек, согласно оценкам Бюро переписи населения США.

Ожидается, что ураган "Милтон" достигнет юго-западного побережья Флориды к вечеру среды по местному времени.

Мэр Тампы Джейн Кастор отметила, что штормовой прилив до 4,5 м, прогнозируемый для ее города, будет достаточно мощным, чтобы поглотить целый дом.

Президент США Джо Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу.

"Если вам приказано эвакуироваться, вы должны эвакуироваться сейчас. Сейчас, сейчас, вы уже должны были эвакуироваться. Это вопрос жизни и смерти. Это не гипербола. Это вопрос жизни и смерти".

Из-за предполагаемого пути урагана в глубине штата Флорида закрыты некоторые из самых крупных и любимых туристами достопримечательностей Флориды, в том числе все четыре основных тематических парка курорта Walt Disney World.

После урагана "Хелин", жертвами которого стали 230 человек, прошло менее двух недель. В настоящее время продолжаются работы по расчистке завалов в пострадавших районах.

Ученые предупреждают, что дальнейшее сжигание ископаемого топлива приведет к увеличению количества ураганов, подобных "Хелин", с масштабными наводнениями в глубине материка, а не только на побережье. Многие из тех, кто погиб во время "Хелин", стали жертвами не сильного ветра, а масштабного наводнения внутри страны.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, увеличило количество осадков в этом разрушительном урагане примерно на 10% и увеличило силу ветра примерно на 11%, заявили ученые в новом исследовании.