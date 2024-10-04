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Ураган «Хелен» унёс жизни более 200 человек в США, став самым смертоносным после «Катрины»

Редакция PRESS 4 октября, 2024 19:58

Мир 0 комментариев

Число погибших в результате урагана «Хелен» превысило 200 человек. Спасатели продолжают искать выживших после стихийного бедствия, которое обрушилось на юго-восток США в конце сентября.

Более половины погибших проживало в Северной Каролине, где целые районы были уничтожены самым разрушительным ураганом со времен урагана «Катрина» 2005 года, который унес жизни более 1800 человек.

Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Без электричества по-прежнему остается более 750 тысяч домов, а многие дороги остаются закрытыми, что мешает отправке помощи в пострадавшие районы.

Президент США Джо Байден, который в последние два дня совершал поездку в пострадавшие районы, в четверг посетил штаты Флорида и Джорджия.

«Я вижу вас, я слышу вас, я скорблю вместе с вами, и я обещаю вам, что мы вас поддержим», — сказал он местным жителям в Рэй-Сити в Джорджии.

Ранее президент одобрил выделение финансовой помощи пострадавшим от стихийного бедствия во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, а также Вирджинии.

В начале недели пострадавшие районы Джорджии посетил бывший президент Дональд Трамп, в среду в Джорджии побывала вице-президент Камала Харрис.

В ближайшие дни ожидается усиление осадков на побережье Мексиканского залива и во Флориде, что может осложнить восстановительные работы, которые оцениваются примерно в 100 млрд долларов.

Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил, что если в ближайшие месяцы на США обрушится еще один ураган, федеральные власти будут испытывать трудности с оказанием помощи.

По его словам, администрация Байдена отправила в регион более 8,8 млн порций еды, 7,4 млн литров воды, 150 генераторов и 225 тысяч палаток.

Сезон ураганов в Атлантическом океане продолжается до конца ноября, и в настоящее время надвигаются еще два урагана.

Частые и интенсивные стихийные бедствия последнего времени ученые связывают с изменениями климата на планете.

 

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