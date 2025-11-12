Ура! В Салацгриве наконец-то открыли новый мост

Затраты на проект составили 14,972 млн евро без учета налога на добавленную стоимость, из них 7,55 млн евро выделил фонд военной мобильности Инструмента соединения инфраструктуры Европейского союза, а остальную часть - государство.

Строительство моста выполняло объединение предприятий "NB&Tilts", в которое вошли ООО "Nordes būve" и ООО "Tilts".

До 2024 года мост находился в собственности самоуправления, но из-за технического износа государство переняло его в свою собственность, чтобы построить новый мост.

Министр сообщения Атис Швинка заявил, что мост имеет важное значение не только для жителей Салацгривы, но и для всего Балтийского региона, что подтверждается значительным софинансированием из фонда военной мобильности.

Работы в Салацгриве начались в июне этого года с возведения временного моста и изменения организации движения. Затем старый мост был демонтирован, а на его месте построены новые опоры и перекрытие.

Ширина нового моста с четырьмя пролетами из железобетонных балок составляет 14,5 метра, проезжей части - 8 метров, тротуаров по обеим сторонам - 2,5 метра. Над третьей опорой моста имеется 4,5-метровое расширение для смотровых площадок, на мосту установлено энергоэффективное освещение.

Проект моста разработало ООО "Projekts 3" по заказу Лимбажского краевого самоуправления.

Старый мост через Салацу был построен в 1960 году и ни разу капитально не ремонтировался. С 2021 года на мосту было введено реверсное движение.