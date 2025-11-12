Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija
Доступность

Ура! В Салацгриве наконец-то открыли новый мост

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 16:44

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Салацгриве на Таллиннском шоссе (A1) в среду для движения транспорта открыт новый мост через реку Салаца, сообщили в ГООО "Latvijas valsts ceļi".

Затраты на проект составили 14,972 млн евро без учета налога на добавленную стоимость, из них 7,55 млн евро выделил фонд военной мобильности Инструмента соединения инфраструктуры Европейского союза, а остальную часть - государство.

Строительство моста выполняло объединение предприятий "NB&Tilts", в которое вошли ООО "Nordes būve" и ООО "Tilts".

 До 2024 года мост находился в собственности самоуправления, но из-за технического износа государство переняло его в свою собственность, чтобы построить новый мост.

Министр сообщения Атис Швинка заявил, что мост имеет важное значение не только для жителей Салацгривы, но и для всего Балтийского региона, что подтверждается значительным софинансированием из фонда военной мобильности.

Работы в Салацгриве начались в июне этого года с возведения временного моста и изменения организации движения. Затем старый мост был демонтирован, а на его месте построены новые опоры и перекрытие.

Ширина нового моста с четырьмя пролетами из железобетонных балок составляет 14,5 метра, проезжей части - 8 метров, тротуаров по обеим сторонам - 2,5 метра. Над третьей опорой моста имеется 4,5-метровое расширение для смотровых площадок, на мосту установлено энергоэффективное освещение.

Проект моста разработало ООО "Projekts 3" по заказу Лимбажского краевого самоуправления.

Старый мост через Салацу был построен в 1960 году и ни разу капитально не ремонтировался. С 2021 года на мосту было введено реверсное движение.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
Важно

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Важно

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:50 12.11.2025
США: против Google выдвинули иск
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: дождь с ветром
Sfera.lv 6 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 7 часов назад
Швеция: искал червей — нашёл клад
Sfera.lv 11 часов назад
Роналду: последний чемпионат
Sfera.lv 17 часов назад
Кино: из «вендетты» сделают сериал V
Sfera.lv 17 часов назад
Перевозчики предупредили о возможных перебоях в регионах
Bitnews.lv 1 день назад
Большинство дорог Латвии признаны хорошими
Bitnews.lv 1 день назад

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Читать
Загрузка

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Читать

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Читать

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Читать

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Читать

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Читать

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Важно 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Читать