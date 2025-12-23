Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Умные часы уходят в прошлое? Что такое нейрочасы и зачем они вообще нужны

23 декабря, 2025

Наука 0 комментариев

Ещё совсем недавно умные часы выглядели как странная игрушка для тех, кто любит гаджеты. Потом они стали модными. А сегодня — просто привычными. Смартчасы спокойно измеряют пульс, сон, уровень кислорода в крови, считают шаги и иногда даже подсказывают, что с сердцем что-то не так. Для одних — полезный инструмент, для других — необязательная деталь, но в целом технология уже стала частью повседневности.

И именно в этот момент инженеры и разработчики сделали следующий шаг. Потому что как только измерение тела стало обыденным, возник логичный вопрос: а можно ли понять не только что делает организм, но и в каком состоянии находится человек?

Так на горизонте появились нейрочасы — или, шире, нейро-wearables. Это новый класс устройств, которые пытаются работать не с мышцами и пульсом, а с нервной системой. Звучит пугающе, но на деле всё куда прозаичнее. Речь не о чтении мыслей и не о контроле сознания. Нейрочасы используют упрощённые датчики мозговой активности и алгоритмы обработки сигналов, чтобы оценить уровень усталости, стресса, концентрации и восстановления.

Проще говоря, такой гаджет пытается ответить на вопросы, которые многие и так чувствуют интуитивно, но часто игнорируют: вы действительно отдохнули или просто «пережили ночь»? Мозг работает в норме или уже на пределе? Организм готов к нагрузке — или пора сбавить темп?

Пока всё это выглядит как эксперимент. Нейрочасы не стали массовыми, их дизайн часто непривычен, а польза не всегда очевидна с первого взгляда. Для большинства людей это по-прежнему кажется модным гаджетом для энтузиастов — чем-то из серии «интересно, но не для меня».

Но история технологий уже не раз показывала, как такие вещи меняют статус. Ровно так же когда-то воспринимали пульсометры, тонометры для дома и даже сами смартчасы. Сначала — странно. Потом — любопытно. А затем — вполне логично и удобно.

Здесь важно другое. Потенциал нейрочасов раскрывается не в мире фитнеса и не среди молодых пользователей. Он становится заметен, если посмотреть на стареющие общества. В Европе, включая Латвию, основные причины смертности давно известны: сердечно-сосудистые заболевания и онкология. И почти всегда им предшествуют годы хронического стресса, плохого сна, постоянной перегрузки и сигналов усталости, которые человек привык не замечать.

Нейрочасы не лечат и не ставят диагнозы. Но они могут работать как ранний индикатор — напоминание о том, что организм уже живёт на пределе. В условиях серебряной экономики это превращает их из модной новинки в потенциально важный инструмент профилактики. Не вместо врача, а до врача. Не для отчётов, а для вовремя сделанной паузы.

Именно поэтому нейрочасы всё чаще рассматривают не как очередной гаджет, а как следующий слой между человеком и системой здравоохранения. 

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Осквернение памятника «лесному брату»: суд приговорил трех эстонцев

17:34

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

17:21

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

17:06

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз

17:04

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

США запретили новые китайские дроны из-за угроз безопасности

16:58

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

16:42

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

16:31

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

