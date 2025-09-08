Уметь противостоять соблазнам: как научить ребенка копить и тратить разумно?

Как показало исследование Кембриджского университета, отношение ребенка к деньгам формируется в первые семь лет жизни. В исследовании подчеркивается, что приобретенные привычки могут быть позже изменены лишь минимально, а то, что усвоено до школы, в значительной мере становится основой финансовой грамотности ребенка на всю оставшуюся жизнь.

Финансовое образование делает детей и взрослых не только более осведомленными, но и более устойчивыми к мошенничеству. Данные Банка Латвии показывают, что в 2024 году было совершено 30,7 тысячи мошеннических платежей, в которых жители потеряли в общей сложности 11,7 миллиона евро. Стремительно растущие цены также побуждают людей более продуманно обращаться с деньгами: хотя инфляция сейчас умеренная, она продолжает расти. Ясно, что нам нужно своевременно говорить с детьми о финансовой грамотности.

Как сделать финансы увлекательными?

Научить ребенка разумно тратить и копить - значит научить его ответственности. Если ребенок получает карманные деньги, следует обсудить, как действовать ответственно и для чего они нужны. Также следует объяснять, почему не стоит тратить все деньги сразу. Совместный план поможет сэкономить немного денег, чтобы вложить их в более ценную покупку. Главное - ответить на два вопроса: сколько денег выделить на повседневные расходы, а сколько - на более крупную, долгосрочную цель?

Обучение финансам можно сделать более увлекательным и интересным с помощью игр. Конечно, методы обучения отличаются в зависимости от возраста: для маленьких детей подойдут простые игры и символические деньги, ученикам начальной школы можно начинать давать карманные деньги и поощрять их ставить цели и копить, а с подростками можно обсуждать более серьезные темы - платежные карты, онлайн-покупки и даже инвестиции.

Конечно, можно купить различные игры, связанные с планированием расходов. Одна из них - известная Монополия, где, например, покупая улицы, города или недвижимость, нужно считать деньги и планировать расходы. Однако к этому процессу можно подойти более творчески, придумав игру самостоятельно.

Игра может быть совсем простой. Один из вариантов - “денежные банки”. Скорее всего, их будет две: одна для повседневных расходов, а другая для сбережений. Игра заключается в том, что ребёнок получает определённую сумму денег и распределяет её по нескольким банкам с разным предназначением, например, для расходов и сбережений, а затем наблюдает, как сумма денег в каждой из банок увеличивается или уменьшается. В этом случае, особенно если ребёнок совсем маленький, купюры можно заменить игрушечными деньгами, а вместо монет использовать жетоны. Играть можно, например, называя различных товары и их цену, позволяя ребёнку выбирать и планировать, что он купит и сколько сэкономит. Для детей постарше банки могут служить копилкой для хранения карманных денег. “Денежные банки” - простой и наглядный способ научить детей управлять деньгами и показать, что деньги не бесконечны.

Многим хорошо известна игра в покупателей и продавцов. Это занятие можно использовать, чтобы разнообразить свой досуг не только с друзьями, но и в семейном кругу. Например, бабушка или дедушка могут быть покупателем, а ребёнок - продавцом. Действуя в “магазине”, ребёнок будет практиковать финансовую грамотность, считая деньги, назначая цены товарам и оплачивая их. В свою очередь в роли покупателя он научится сравнивать цены и лучше планировать покупки.

Ещё одно увлекательное занятие, помогающее понять основы бюджетирования, - это “Игра в конфетки”, где конфеты служат вместо монет. Ребёнку дают 20 конфеток, и он должен распределить их по разным категориям расходов - от жилья и транспорта до развлечений и сбережений. Конфеты можно заменить чем-то другим, например, крекерами или ягодами.

Учиться обращению с деньгами можно и отгадывая загадки. В этом случае взрослый называет различные товары, например, хлеб, тетрадь или билет в кино, и просит угадать, сколько каждый из них может стоить. Затем ответы проверяются, и обсуждается разница в стоимости предметов.

Виртуальные возможности и осторожность

В наши дни доступно множество различных инструментов для финансового планирования. Взрослые предпочитают таблицы Excel, а для детей более актуальны могут быть мобильные приложения. Перед скачиванием приложения рекомендуется убедиться, платная ли это версия или бесплатная, и понять, какую именно вы хотите использовать.

iAllowance и его бесплатная версия iAllowance Lite помогают родителям управлять карманными деньгами детей, отслеживая их дела, расходы и выдавать награды. Аналогичные функции предлагают Guardian Savings и виртуальная сберегательная касса PocketMoney Tracker – Bomad. В некоторых приложениях, включая Bankaroo – for students, можно указать цель, на которую будут потрачены средства, и отслеживать свои сбережения.

Как показало исследование, опубликованное в 2024 году в США компанией по модерации онлайн-контента WebPurify, дети в возрасте до восьми лет тратят 2,48 часа в неделю на онлайн-шопинг. Некоторые родители видят в этом определенную пользу: 34 % признались, что это улучшило у детей навыки управления деньгами, а 16 % родителей считают, что их дети зависимы от покупок в интернете.

Важно помнить, что перед загрузкой, использованием или запуском каких-либо онлайн-приложений родителям следует поговорить с детьми о платных приложениях и функциях, а также о том, почему им следует быть осторожными, чтобы не попасть в ловушки и избегать случайных или безрассудных покупок. Технологии продолжают стремительно развиваться, поэтому разговоры о безопасности важны. Дети должны знать, как важно не раскрывать данные своей карты другим людям и как распознать мошеннические предложения.

В магазинах Google Play и App Store есть функции родительского контроля, которые позволяют обеспечить, чтобы ребенок не мог самостоятельно покупать приложения или активировать платные функции без разрешения родителей. Эти настройки также позволяют выбирать контент, соответствующий возрасту, ограничивать доступ к играм и приложениям, получать уведомления о попытках что-то скачать или купить. Это не только защищает от нежелательных трат, но и помогает контролировать цифровую среду ребёнка, делая её более безопасной и соответствующей его возрасту.

Финансовая грамотность в наследство

Видя, как взрослые управляют своими финансами, дети учатся и перенимают эти привычки. Прежде всего, сам взрослый должен следить за тем, чтобы разумно тратить деньги и уметь откладывать, ведь умение обращаться с деньгами - это наследие, которое передается из поколения в поколение.

Об этом говорят и родители. Сотрудница Bigbank Агнесе Саукума рассказала, как её сын, только начавший учиться в четвёртом классе, активно осваивает финансовую грамотность.

“Как родитель могу сказать, что важную роль в этом процессе играют последовательные решения, которые помогают ребёнку понять движение денег и развить способность принимать обдуманные решения”, - говорит Агнесе. Как один из принципов, используемый в повседневной жизни, она упоминает распределение карманных денег с определённой регулярностью - каждую неделю ребёнок получает определённую сумму, что позволяет ему самостоятельно планировать свои расходы.

Она также подчёркивает важность общения. “Мы вместе анализируем сделанные покупки, говорим о важности сбережений. Ребёнок сам выбирает цель накоплений и рассчитывает, сколько времени и как много нужно будет откладывать для её достижения”, - говорит Агнесе.

Не менее важно и учиться на своих ошибках. Она говорит, что если сбережения тратятся преждевременно, желаемая покупка не совершается, и добавляет: “Мы вместе обсуждаем принятые решения и их последствия, способствуя пониманию о влиянии сделанного выбора”.

Также важно помнить, что решения ребёнка часто принимаются на эмоциях, поэтому формирование финансовых привычек требует времени и терпения. “Однако мы верим, что ценности, заложенные на этом этапе жизни, станут прочной основой для его будущих финансовых решений”, - говорит Агнесе.

Повышать и финансовую грамотность, и успеваемость

В семье сотрудницы Bigbank Винеты Субатовичи одним из основных инструментов развития финансовой грамотности являются карманные деньги. “У меня в семье есть девочка-подросток со своими потребностями и расходами. Мы договариваемся о конкретной сумме денег в неделю, которая переводится на банковский счёт ребёнка в понедельник утром, и ребёнок использует её, планируя свои расходы в соответствии со своими потребностями на всю неделю”.

Она уточняет, что в течение учебного года эти расходы включают в себя школьные обеды, проезд на общественном транспорте на внеклассные занятия и карманные деньги.

Семья Винеты разработала и дополнительную систему мотивации: “У ребёнка есть возможность увеличить этот бюджет за счёт высоких оценок в школе. Мы договариваемся, сколько евро нужно добавить к еженедельному бюджету за определённые оценки”. Каждый день они вместе оценивают, насколько полезными были расходы и какие есть возможности для экономии, время от времени вместе просматривая выписку по счёту.

Уметь противостоять соблазнам

Руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгар Сургофтс использует несколько принципов для обучения финансовой грамотности своих шестилетней и девятилетней дочерей. Чтобы научить зарабатывать, для каждой девочки составляется таблица со списком из семи ежедневных задач. Он распечатывает её и прикрепляет на видном месте. Задания каждый день одинаковые: от простых, например, навести порядок в комнате, до более сложных, например, 50-минутных занятий на скрипке дома. Если все дела выполнены к вечеру, родитель отмечает в списке определённую сумму, заработанную в этот день. В конце недели дети получают заработанные за неделю деньги и могут потратить их по своему выбору.

В семье также принято награждать детей за достижения. “Иногда мы договариваемся заранее, иногда делаем им сюрприз”, - рассказывает Сургофтс. Обычно это происходит после успешной проверочной работы или выступления.

В свою очередь, чтобы научить детей тратить разумно и бережно, особое внимание уделяется повседневным покупкам. “Мы знаем, что магазин полон соблазнов, и ребёнок готов наполнить корзину желанными вещами, но во время повседневных походов по магазинам в нашей семье действует принцип: ребёнок может выбрать только одно лакомство. Думаю, это хорошо учит ребёнка тому, что не стоит поддаваться эмоциям, что деньги ограничены”, - говорит он.

Покупка игрушек также продумана: “В 99 % случаев мы не покупаем игрушки или вещи, которые ребёнок увидел и просит купить. Это психологически непросто, особенно поначалу, ведь ребёнок может плакать, падать на пол и тому подобное. Но мы, родители, никогда не поддаёмся этому давлению, и ребёнок тоже довольно быстро понимает, что это не способ получить желаемое. В таких ситуациях мы предлагаем ребёнку купить игрушку самому на заработанные деньги - обычно игрушка остаётся не куплена, потому что ребёнок копит заработанное на более крупную покупку”.

Эдгар регулярно говорит со своими дочерями, особенно со старшей, сколько они могут зарабатывать, работая на разных должностях. Приводятся примеры того, сколько дней или месяцев потребуется, например, продавцу, учителю или врачу, чтобы совершить крупную покупку.

Помнить, что деньги - это инструмент

Важно также говорить о ценностях и объяснять, что деньги - это всего лишь инструмент, помогающий достигать жизненных целей, но использовать их следует ответственно и осторожно. Стоит напомнить, что важно не только зарабатывать деньги, но и действовать честно и принимать взвешенные решения, чтобы развить позитивное отношение к деньгам.

В то же время надо позволять ребёнку совершать ошибки. Если он потратил слишком много, проявите чуткость и объясните, к каким долгосрочным последствиям могут привести безрассудные траты и что нужно сделать, чтобы в дальнейшем они не повторялись.