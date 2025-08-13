Умерло в два раза больше людей, чем родилось: данные за первые 6 месяцев этого года

Наибольшее количество рождений было в мае - 985 детей, наименьшее - в феврале - 881.

За первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано 13 077 смертей, что на 4,8% или 661 меньше, чем в первой половине прошлого года.

Только в апреле и мае было зарегистрировано больше смертей, чем в прошлом году, причем в каждом месяце на четыре человека больше, в то время как в остальные месяцы смертность была ниже, чем в прошлом году.

В первой половине этого года было зарегистрировано 4137 браков, что на 23,9% или 797 больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшее количество браков было зарегистрировано в июне - 1132, что на 16,5% или 160 больше, чем в июне прошлого года, а наименьшее количество было зарегистрировано в январе - 466.

На 1 июля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1,83 миллиона человек.