Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Понедельник, 07. Октября Завтра: Daumants, Druvvaldis

Умер оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин

© Meduza.io 7 октября, 2024 08:27

Важно 0 комментариев

Заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает  meduza.

В Минздраве назвали Акчурина выдающимся хирургом, который внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии. Он создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.

Акчурин в ноябре 1996 года возглавлял бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.

Борис Ельцин перенес операцию 5 ноября 1996 года, через несколько месяцев после того, как в июле по итогам второго тура выборов переизбрался на новый президентский срок.

Во время подготовки к операции Ренат Акчурин сообщил журналистам, что в июне-июле у Ельцина был инфаркт миокарда, но затем стал опровергать свои слова.

В администрации президента РФ утверждали, что перед вторым туром у Ельцина был не инфаркт, а приступ стенокардии.

При этом в день второго тура президентских выборов, 3 июля 1996 года, как писала газета «Коммерсант», западные СМИ предполагали, что «Бориса Ельцина нет в живых, Россия голосует за мертвого президента».

Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года от сердечно-сосудистой недостаточности в Центральной клинической больнице, где регулярно проходил лечение.

По сообщению Википедии, родился будущий кардиохирург 2 апреля 1946 года в городе Андижане Узбекской ССР в семье учителей. По национальности татарин[4]. Учился в Андижанском медицинском институте, окончил 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова в 1971 году. Доктор медицинских наук, профессор. Брат бывшего командующего зенитными ракетными войсками ПВО СССР Расима Акчурина.

С 1971 года — участковый врач-терапевт, в 1972—1973 — врач-травматолог в Реутовской городской больнице (г. Реутов Московской области). По совместительству работал хирургом в 70-й больнице г. Москвы и травматологом в Балашихинской районной больнице Московской области.

В 1973—1975 годах работал в клинической ординатуре по хирургии Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии.

С марта 1975 года — младший научный сотрудник отдела микрососудистой хирургии,

с 1978 года — старший научный сотрудник отделения микрохирургии сосудов Всесоюзного научного центра хирургии Академии медицинских наук СССР.

В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию «Организация и показания к микрохирургической реплантации пальцев и кисти».

С 1984 года начал специализироваться в области кардиохирургии и был направлен на стажировку в клинику американского хирурга Майкла Дебейки в Хьюстон. После возвращения из США был назначен руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного центра РАМН.

Был известен как авторитетный специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии. Работал над такими направлениями, как реконструктивная и пластическая микрохирургия, реконструктивная и пластическая хирургия конечностей, реконструктивная микрохирургия коронарных артерий, хирургическое лечение ишемической болезни сердца, хирургическое лечение нарушений ритма, защита миокарда, лазерная ангиопластика, вопросы трансплантации сердца и комплекса сердце-легкие. Стал соавтором первых в стране операций по реплантации пальцев, пересадке пальцев стопы на кисть, сложносоставных пластических операций по восстановлению беспалой кисти — и других.

ФОТО scanpix.ee

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 3 реакций
Комментарии (0) 3 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Z-истерика? Латгалию разрисовали символами поддержки российской войны в Украине

Новости Латвии 10:52

Новости Латвии 0 комментариев

На минувшей неделе в Латгалии было зафиксировано несколько нанесенных на различные объекты букв "Z", символизирующих поддержку военных действий, развернутых Россией в Украине, свидетельствует информация Государственной полиции.

На минувшей неделе в Латгалии было зафиксировано несколько нанесенных на различные объекты букв "Z", символизирующих поддержку военных действий, развернутых Россией в Украине, свидетельствует информация Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Компании «группы ReRe» затягивают стройки, но это не мешает им получать новые многомиллионные контракты

Новости Латвии 10:37

Новости Латвии 0 комментариев

Государственное агентство обеспечения в минувшем месяце расторгло договор с "ReRe Būve", так и не сумев заставить предприятие ускорить темпы строительства, чтобы пожарные наконец переехали в новые депо. Тем временем проблемы с соблюдением сроков и способностью привлечь достаточно ресурсов имеются еще на ряде строительных объектов, по которым закупки выиграли предприятия АО "ReRe Grupa".

Государственное агентство обеспечения в минувшем месяце расторгло договор с "ReRe Būve", так и не сумев заставить предприятие ускорить темпы строительства, чтобы пожарные наконец переехали в новые депо. Тем временем проблемы с соблюдением сроков и способностью привлечь достаточно ресурсов имеются еще на ряде строительных объектов, по которым закупки выиграли предприятия АО "ReRe Grupa".

Читать

Кирсис о «Прогрессивных»: они бросили власть нам под ноги и удрали — «Неаткарига»

Латышские СМИ 10:30

Латышские СМИ 0 комментариев

О том, что злит население в работе политиков из Рижской думы; как влияет на развитие города успешное сотрудничество столичного мэра и правительства и почему нынешний мэр не пойдет в разведку с экс-мэром Стакисом Вилнис Кирсис рассказал в интервью.

О том, что злит население в работе политиков из Рижской думы; как влияет на развитие города успешное сотрудничество столичного мэра и правительства и почему нынешний мэр не пойдет в разведку с экс-мэром Стакисом Вилнис Кирсис рассказал в интервью.

Читать

Чем больше трудовой стаж, тем выше налоги: где справедливость?

Важно 10:20

Важно 0 комментариев

На этой неделе пенсионеры начинают получать индексированные пенсии, и в этом году при индексации пенсий по старости применяются различные индексы, зависящие от накопленного человеком страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более высокий индекс будет применяться и человек может рассчитывать на более значительное повышение пенсии по старости.

На этой неделе пенсионеры начинают получать индексированные пенсии, и в этом году при индексации пенсий по старости применяются различные индексы, зависящие от накопленного человеком страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более высокий индекс будет применяться и человек может рассчитывать на более значительное повышение пенсии по старости.

Читать

Кто покупает недвижимость в приграничных с Россией городах Балтии — и есть ли такие?

Важно 10:05

Важно 0 комментариев

"Почему в эстонской Нарве на границе с Россией, многие люди стараются продать квартиры, а в литовском Висагинасе, наоборот, нет отбоя от покупателей: Линии обороны на границе с Россией и колючая проволока вселяют уверенность в безопасности или, наоборот, пугают людей? Что происходит на рынке недвижимости, насколько цены на жилье в приграничных регионах отражают реальность и почему в приграничных районах Латвии не строятся новые дома? - задался вопросом обозреватель "Неаткариги" Марис Краутманис.

"Почему в эстонской Нарве на границе с Россией, многие люди стараются продать квартиры, а в литовском Висагинасе, наоборот, нет отбоя от покупателей: Линии обороны на границе с Россией и колючая проволока вселяют уверенность в безопасности или, наоборот, пугают людей? Что происходит на рынке недвижимости, насколько цены на жилье в приграничных регионах отражают реальность и почему в приграничных районах Латвии не строятся новые дома? - задался вопросом обозреватель "Неаткариги" Марис Краутманис.

Читать

Нечистая сила? Рижанин в шоке от увиденного на кладбище

Важно 10:01

Важно 0 комментариев

Посещая место упокоения родственников на Саркандаугавском кладбище, рижанин Алдис был удивлен зрелищем, открывшимся перед его глазами - у могил остались различные продукты питания, среди которых свежая свинина, водка, сигареты и даже деньги. Есть подозрения по поводу проведения ритуала, сообщает tautaruna со ссылкой на "Без Табу".

Посещая место упокоения родственников на Саркандаугавском кладбище, рижанин Алдис был удивлен зрелищем, открывшимся перед его глазами - у могил остались различные продукты питания, среди которых свежая свинина, водка, сигареты и даже деньги. Есть подозрения по поводу проведения ритуала, сообщает tautaruna со ссылкой на "Без Табу".

Читать

«Осторожно с грибами»: в Сейме лоббируют поправки, которые «увеличат вдвое» латвийскую экономику

Латышские СМИ 09:57

Латышские СМИ 0 комментариев

Рекламы, загонявшие многих людей в долговое рабство до 2018 года, сегодня стали историей, которая повторяется. Тогда правительство приняло решение запретить рекламу быстрых кредитов с неадекватно высокими процентами, побуждавшую брать займы для того, чтобы отпраздновать день рождения, купить новогодние подарки и другие вещи, без которых можно обойтись, пишет Tautaruna.nra.lv.

Рекламы, загонявшие многих людей в долговое рабство до 2018 года, сегодня стали историей, которая повторяется. Тогда правительство приняло решение запретить рекламу быстрых кредитов с неадекватно высокими процентами, побуждавшую брать займы для того, чтобы отпраздновать день рождения, купить новогодние подарки и другие вещи, без которых можно обойтись, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать