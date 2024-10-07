Умер оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин

В Минздраве назвали Акчурина выдающимся хирургом, который внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии. Он создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.

Акчурин в ноябре 1996 года возглавлял бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.

Борис Ельцин перенес операцию 5 ноября 1996 года, через несколько месяцев после того, как в июле по итогам второго тура выборов переизбрался на новый президентский срок.

Во время подготовки к операции Ренат Акчурин сообщил журналистам, что в июне-июле у Ельцина был инфаркт миокарда, но затем стал опровергать свои слова.

В администрации президента РФ утверждали, что перед вторым туром у Ельцина был не инфаркт, а приступ стенокардии.

При этом в день второго тура президентских выборов, 3 июля 1996 года, как писала газета «Коммерсант», западные СМИ предполагали, что «Бориса Ельцина нет в живых, Россия голосует за мертвого президента».

Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года от сердечно-сосудистой недостаточности в Центральной клинической больнице, где регулярно проходил лечение.

По сообщению Википедии, родился будущий кардиохирург 2 апреля 1946 года в городе Андижане Узбекской ССР в семье учителей. По национальности татарин[4]. Учился в Андижанском медицинском институте, окончил 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова в 1971 году. Доктор медицинских наук, профессор. Брат бывшего командующего зенитными ракетными войсками ПВО СССР Расима Акчурина.

С 1971 года — участковый врач-терапевт, в 1972—1973 — врач-травматолог в Реутовской городской больнице (г. Реутов Московской области). По совместительству работал хирургом в 70-й больнице г. Москвы и травматологом в Балашихинской районной больнице Московской области.

В 1973—1975 годах работал в клинической ординатуре по хирургии Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии.

С марта 1975 года — младший научный сотрудник отдела микрососудистой хирургии,

с 1978 года — старший научный сотрудник отделения микрохирургии сосудов Всесоюзного научного центра хирургии Академии медицинских наук СССР.

В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию «Организация и показания к микрохирургической реплантации пальцев и кисти».

С 1984 года начал специализироваться в области кардиохирургии и был направлен на стажировку в клинику американского хирурга Майкла Дебейки в Хьюстон. После возвращения из США был назначен руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного центра РАМН.

Был известен как авторитетный специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии. Работал над такими направлениями, как реконструктивная и пластическая микрохирургия, реконструктивная и пластическая хирургия конечностей, реконструктивная микрохирургия коронарных артерий, хирургическое лечение ишемической болезни сердца, хирургическое лечение нарушений ритма, защита миокарда, лазерная ангиопластика, вопросы трансплантации сердца и комплекса сердце-легкие. Стал соавтором первых в стране операций по реплантации пальцев, пересадке пальцев стопы на кисть, сложносоставных пластических операций по восстановлению беспалой кисти — и других.

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