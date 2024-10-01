Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин

26 сентября его госпитализировали в московскую больницу с подозрением на инсульт. По данным телеграм-канала Shot, до этого он уже перенес два инсульта. Его супруга рассказала, что Добрынин не выступает несколько лет, а семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Вячеслав Добрынин (Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве. Он известен как автор музыки многих популярных песен, которые исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова и другие. В 1980-х Добрынин начал петь сольно. Его "Бабушки-старушки", "Не сыпь мне соль на рану", "На теплоходе музыка играет" и другие стали хитами. В 1990 году он создал группу "Доктор Шлягер".

В 1996 году ему присвоили звание народного артиста России.