Улица Советская: Висагинас пошел против решения суда

В четверг городской совет Висагинаса на своем заседании принял решение проигнорировать решения суда об изменении названия улицы Тарибу (Советской - BNS) и обратиться в Конституционный суд (КС). Также было решено вернуть проект переименования улицы Тарибу в улицу Атгимимо (Возрождения) в администрацию города на доработки.

За эти предложения проголосовали 24 члена городского совета, один был против. Члены городского совета подняли вопрос, почему именно Висагинас обязан переименовать улицу, если в других городах Литвы также есть улицы Тарибу.

«Неизвестно, какое физическое лицо внесло первое предложение о переименовании. Непонятно, почему в других городах сохраняются похожие названия улиц, а в Висагинасе суд решает их изменить. Непонятно, почему представитель самоуправления не акцентировал на этом факте внимание в суде, особенно если переименование связано с десоветизацией. И мне совершенно непонятно, почему не был проведён опрос жителей», — заявил на заседании член либерально-консервативной коалиции «Коалиция висагинцев» Вячеслав Готовский. 

На заседании члены горсовета предложили «отстоять свой город» и занять принципиальную позицию.

В итоге совет постановил, что мэр Висагинаса Эрландас Галагузас должен обратиться в Конституционный суд с ходатайством о приостановлении исполнения решения Каунасской палаты Административного суда регионов, вынесенного в мае прошлого года по административному делу.

Как сообщало агентство BNS, директор Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы Арунас Бубнис в ноябре 2023 года уже предписывал самоуправлению удалить название улицы Тарибу, поскольку оно пропагандирует тоталитарный режим.

Самоуправление не согласилось с этим решением и обжаловало его в суде.

В июле этого года Главный административный суд Литвы принял не подлежащее обжалованию решение о том, что название улицы Тарибу должно быть удалено, поскольку оно, несомненно, ассоциируется с тоталитарными и авторитарными режимами и их идеологиями.

Агентство BNS писало, что запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий в Литве вступил в силу в мае 2023 года. Согласно ему, символы тоталитаризма и авторитаризма: памятники, названия улиц, площадей и других общественных объектов, а также другая символика, – должны быть удалены из общественных пространств.

Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Рига за год стала умнее: новый рейтинг

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

