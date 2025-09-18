Улица Советская: Висагинас пошел против решения суда

За эти предложения проголосовали 24 члена городского совета, один был против. Члены городского совета подняли вопрос, почему именно Висагинас обязан переименовать улицу, если в других городах Литвы также есть улицы Тарибу.

«Неизвестно, какое физическое лицо внесло первое предложение о переименовании. Непонятно, почему в других городах сохраняются похожие названия улиц, а в Висагинасе суд решает их изменить. Непонятно, почему представитель самоуправления не акцентировал на этом факте внимание в суде, особенно если переименование связано с десоветизацией. И мне совершенно непонятно, почему не был проведён опрос жителей», — заявил на заседании член либерально-консервативной коалиции «Коалиция висагинцев» Вячеслав Готовский.

На заседании члены горсовета предложили «отстоять свой город» и занять принципиальную позицию.

В итоге совет постановил, что мэр Висагинаса Эрландас Галагузас должен обратиться в Конституционный суд с ходатайством о приостановлении исполнения решения Каунасской палаты Административного суда регионов, вынесенного в мае прошлого года по административному делу.

Как сообщало агентство BNS, директор Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы Арунас Бубнис в ноябре 2023 года уже предписывал самоуправлению удалить название улицы Тарибу, поскольку оно пропагандирует тоталитарный режим.

Самоуправление не согласилось с этим решением и обжаловало его в суде.

В июле этого года Главный административный суд Литвы принял не подлежащее обжалованию решение о том, что название улицы Тарибу должно быть удалено, поскольку оно, несомненно, ассоциируется с тоталитарными и авторитарными режимами и их идеологиями.

Агентство BNS писало, что запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий в Литве вступил в силу в мае 2023 года. Согласно ему, символы тоталитаризма и авторитаризма: памятники, названия улиц, площадей и других общественных объектов, а также другая символика, – должны быть удалены из общественных пространств.