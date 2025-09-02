На этот печатный материал обратил внимание портал Jauns.lv, получивший анонимное письмо с фотографиями листовок и недоумением по поводу якобы такой позиции украинской общины. На листовках крупным шрифтом написано: «Обеспечить украинцам образование на русском языке в Латвии!». Вверху указано, что это «инициатива украинской диаспоры в Латвии», а внизу добавлены разные логотипы.

Среди них – логотип «Конфедерации украинцев Латвии» (Viche.lv). Рядом с главным лозунгом с ошибками написаны и другие утверждения, в том числе: «В Латвии нет украинских школ, но дети из украинских семей хотят учиться на родном или близком им языке».

На странице конфедерации в Facebook опубликовано заявление, что организация никак не связана с этими материалами и осуждает их распространение:

«Общество “VIČE” решительно отмежёвывается от провокационных объявлений, распространённых в Вентспилсе. На этой неделе в городе были обнаружены объявления неизвестного происхождения, якобы от имени “VIČE” призывающие обеспечить украинским детям образование на русском языке. Сообщаем, что организация “VIČE” никогда не распространяла подобные объявления – ни в Вентспилсе, ни где-либо ещё в Латвии», – говорится в заявлении.

Организация подчёркивает, что рассматривает подобные действия как целенаправленную провокацию и попытку дискредитации: «Общество “VIČE” всегда выступало и продолжает выступать за роль государственного языка Латвии – латышского – в обществе, образовании и межкультурном сотрудничестве. Мы полностью поддерживаем закон о государственном языке Латвии, государственную образовательную политику и общенациональные ценности».