Украинцы за образование на русском в Латвии? Провокационные листовки в Вентспилсе (2)

Редакция PRESS 2 сентября, 2025 09:38

Выбор редакции 2 комментариев

Очевидцы в общественных местах Вентспилса заметили довольно странные листовки. В них утверждается, что украинская община решительно выступает против вытеснения русского языка из латвийских школ, так как «украинцам доступен русский язык» и без него «дети останутся без будущего».

На этот печатный материал обратил внимание портал Jauns.lv, получивший анонимное письмо с фотографиями листовок и недоумением по поводу якобы такой позиции украинской общины. На листовках крупным шрифтом написано: «Обеспечить украинцам образование на русском языке в Латвии!». Вверху указано, что это «инициатива украинской диаспоры в Латвии», а внизу добавлены разные логотипы.

Среди них – логотип «Конфедерации украинцев Латвии» (Viche.lv). Рядом с главным лозунгом с ошибками написаны и другие утверждения, в том числе: «В Латвии нет украинских школ, но дети из украинских семей хотят учиться на родном или близком им языке».

На странице конфедерации в Facebook опубликовано заявление, что организация никак не связана с этими материалами и осуждает их распространение:

«Общество “VIČE” решительно отмежёвывается от провокационных объявлений, распространённых в Вентспилсе. На этой неделе в городе были обнаружены объявления неизвестного происхождения, якобы от имени “VIČE” призывающие обеспечить украинским детям образование на русском языке. Сообщаем, что организация “VIČE” никогда не распространяла подобные объявления – ни в Вентспилсе, ни где-либо ещё в Латвии», – говорится в заявлении.

Организация подчёркивает, что рассматривает подобные действия как целенаправленную провокацию и попытку дискредитации: «Общество “VIČE” всегда выступало и продолжает выступать за роль государственного языка Латвии – латышского – в обществе, образовании и межкультурном сотрудничестве. Мы полностью поддерживаем закон о государственном языке Латвии, государственную образовательную политику и общенациональные ценности».

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

