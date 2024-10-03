Украинских беженцев просят вовремя продлить статус временной защиты

4 марта 2025 года истекает срок пребывания в Латвии для нескольких тысяч граждан Украины, которые ранее получили здесь статус временной защиты. Чтобы иметь возможность продолжать проживать в Латвии после 4 марта 2025 года в качестве лиц, пользующихся временной защитой, украинцы должны своевременно подать заявление на получение вида на жительство и продлить статус временной защиты.

Если выдан вид на жительство, необходимо подать в УДГМ копию проездного документа и заполнить заявление в свободной форме. Если была выдана виза, срок действия которой истек, необходимо предоставить копию проездного документа и анкету на получение вида на жительство.

Важно отметить, что если гражданин Украины также имеет российское или белорусское гражданство, то одновременно с вышеуказанными документами необходимо дополнительно подавать анкету.

Также УДГМ напоминает, что граждане Украины, спасающиеся от войны в своей стране, должны по прибытии в Латвию запросить первичный статус временной защиты, который предоставляется на два года.