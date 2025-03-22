Украинские власти согласились на проведение выборов президента: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф

«Да, они состоятся. Они уже согласились на это. В Украине будут выборы», — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос Карлсона.

В том же интервью спецпосланник Трампа заявил, что «самым большим вопросом» российско-украинской войны стал статус аннексированных Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Они русскоязычные, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство населения заявило, что хочет быть под властью России. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте. Так что это первое. Когда этот вопрос будет решен, мы будем вести очень, очень позитивные разговоры», — заявил Уиткофф.

По его словам, Россия «де-факто контролируют эти территории». Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Признает ли? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это центральный вопрос в конфликте.

*Законодательство Украины запрещает проводить любые выборы, пока в стране действует военное положение. В ходе войны власти Украины неоднократно продлевали военное положение, в последний раз — до 9 мая 2025 года.

*Президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале марта, что его будет сложно сместить с поста президента. «Поменять меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести [новые] выборы [президента]. Нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», — заявил Зеленский.

*Власти Украины неоднократно говорили, что не станут признавать российскими оккупированные территории