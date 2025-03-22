Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 22. Марта Завтра: Dziedra, Tamara
Доступность

Украинские власти согласились на проведение выборов президента: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф

© Meduza.io 22 марта, 2025 09:10

Важно 0 комментариев

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что власти Украины согласились провести выборы президента. Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в ночь на 22 марта.

«Да, они состоятся. Они уже согласились на это. В Украине будут выборы», — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос Карлсона.

В том же интервью спецпосланник Трампа заявил, что «самым большим вопросом» российско-украинской войны стал статус аннексированных Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Они русскоязычные, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство населения заявило, что хочет быть под властью России. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте. Так что это первое. Когда этот вопрос будет решен, мы будем вести очень, очень позитивные разговоры», — заявил Уиткофф.

По его словам, Россия «де-факто контролируют эти территории». Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Признает ли? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это центральный вопрос в конфликте.

*Законодательство Украины запрещает проводить любые выборы, пока в стране действует военное положение. В ходе войны власти Украины неоднократно продлевали военное положение, в последний раз — до 9 мая 2025 года.

*Президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале марта, что его будет сложно сместить с поста президента. «Поменять меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести [новые] выборы [президента]. Нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», — заявил Зеленский.

*Власти Украины неоднократно говорили, что не станут признавать российскими оккупированные территории

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 12 реакций
Комментарии (0) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Где найти работу?» Экс-министру Линде Мурниеце советуют переквалифицироваться в учителя

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

Бывшая глава МВД Линда Мурниеце написала в соцсетях, что она ищет работу, поскольку частным бизнесом заниматься стало невыгодно. Она опубликовала копию своего CV, по поводу которого пишет следующее.

Бывшая глава МВД Линда Мурниеце написала в соцсетях, что она ищет работу, поскольку частным бизнесом заниматься стало невыгодно. Она опубликовала копию своего CV, по поводу которого пишет следующее.

Читать
Загрузка

«Как по-латышски фейспалм?» Клиентка Latvijas Pasts возмущена

Важно 10:54

Важно 0 комментариев

В странной ситуации оказалась Илона, опубликовавшая по этому поводу в соцсети "Х" пост с жалобой на Latvijas Pasts: она оплатила покупку почтовых марок через интернет-магазин и оплатила доставку, но выяснилось, что заказанный товар ей придется лично прийти и забрать в почтовом отделении.

В странной ситуации оказалась Илона, опубликовавшая по этому поводу в соцсети "Х" пост с жалобой на Latvijas Pasts: она оплатила покупку почтовых марок через интернет-магазин и оплатила доставку, но выяснилось, что заказанный товар ей придется лично прийти и забрать в почтовом отделении.

Читать

Крестьяне берутся за ружья: дикие гуси все чаще разоряют посевы

Важно 10:28

Важно 0 комментариев

Каждой весной многим фермерам приходится думать не только о том, как вспахать и засеять поля, но и о том, как защитить свои посевы от птиц. В последние годы стаи перелетных диких гусей по пути на север, стали разорять все больше полей, сообщает TV3 Ziņas.

Каждой весной многим фермерам приходится думать не только о том, как вспахать и засеять поля, но и о том, как защитить свои посевы от птиц. В последние годы стаи перелетных диких гусей по пути на север, стали разорять все больше полей, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Стихийный общественный туалет на Привокзальной площади — кто все это уберет?

Новости Латвии 09:35

Новости Латвии 0 комментариев

Территория вокруг бывшего игорного зала Fenikss на Привокзальной площади в Риге превратилась в общественный туалет, где люди справляют нужду на глазах у прохожих средь бела дня, рассказывает передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Территория вокруг бывшего игорного зала Fenikss на Привокзальной площади в Риге превратилась в общественный туалет, где люди справляют нужду на глазах у прохожих средь бела дня, рассказывает передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Тушите свет: в субботу вечером по всему миру проводится акция «Час Земли»; что в Латвии?

Новости Латвии 09:26

Новости Латвии 0 комментариев

22 марта в 20:30 уже в 19-й раз состоится крупнейшая всемирная экологическая акция "Час Земли", о чем агентству LETA сообщила руководитель по коммуникации Всемирного фонда природы (ВФП) Дайна Штейнберга.

22 марта в 20:30 уже в 19-й раз состоится крупнейшая всемирная экологическая акция "Час Земли", о чем агентству LETA сообщила руководитель по коммуникации Всемирного фонда природы (ВФП) Дайна Штейнберга.

Читать

«Мёртвый проект»: план Каи Каллас по помощи Украине провалился на саммите ЕС

Важно 08:50

Важно 0 комментариев

План, разработанный Верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас по привлечению до 40 млрд евро в качестве новой военной помощи для Украины, не получил необходимой политической поддержки на саммите лидеров Европейского союза в четверг, что ставит под сомнение его жизнеспособность, сообщает Евроньюз.

План, разработанный Верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас по привлечению до 40 млрд евро в качестве новой военной помощи для Украины, не получил необходимой политической поддержки на саммите лидеров Европейского союза в четверг, что ставит под сомнение его жизнеспособность, сообщает Евроньюз.

Читать