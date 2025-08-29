Украинские дроны вывели из строя завод «Новатэка» на Балтике: ремонт займёт до полугода

По данным агентства, серьёзные повреждения получила одна из трёх установок переработки газового конденсата, её восстановление может занять до шести месяцев. Вторая установка пострадала меньше, и её ремонт продлится несколько недель. Третья линия, введённая в эксплуатацию в августе 2024 года, а также установка гидрокрекинга не были повреждены и могут возобновить работу в ближайшие дни.

Из-за остановки двух третей мощностей по фракционированию конденсата в сентябре «Новатэк» может сократить экспорт нафты примерно на 300 тысяч тонн, отмечают эксперты. Вместо этого компания, вероятно, увеличит поставки стабильного газового конденсата (СГК) — до 400–450 тысяч тонн.

В 2025 году «Новатэк» ежемесячно отправлял на экспорт в среднем 420 тысяч тонн нафты, основными направлениями оставались Тайвань, Сингапур, Малайзия и Китай. За первое полугодие переработка СГК на комплексе составила 4,2 млн тонн.

Комплекс в Усть-Луге был запущен в 2023 году и изначально включал две установки переработки мощностью по 3 млн тонн в год каждая. В августе 2024-го к ним добавилась третья линия. Предприятие выпускает лёгкую и тяжёлую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут, которые отгружаются морским транспортом.

Это уже не первый инцидент на терминале: в январе 2024 года там также произошёл пожар после двух взрывов, вызванных «внешним воздействием». Тогда переработка конденсата была возобновлена спустя три недели — 11 февраля.