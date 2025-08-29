Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украинские дроны вывели из строя завод «Новатэка» на Балтике: ремонт займёт до полугода

Редакция PRESS 29 августа, 2025 11:16

Мир 0 комментариев

Ремонтные работы на комплексе «Новатэка» в порту Усть-Луги, пострадавшем в результате атаки беспилотников 24 августа, займут  до полугода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, серьёзные повреждения получила одна из трёх установок переработки газового конденсата, её восстановление может занять до шести месяцев. Вторая установка пострадала меньше, и её ремонт продлится несколько недель. Третья линия, введённая в эксплуатацию в августе 2024 года, а также установка гидрокрекинга не были повреждены и могут возобновить работу в ближайшие дни.

Из-за остановки двух третей мощностей по фракционированию конденсата в сентябре «Новатэк» может сократить экспорт нафты примерно на 300 тысяч тонн, отмечают эксперты. Вместо этого компания, вероятно, увеличит поставки стабильного газового конденсата (СГК) — до 400–450 тысяч тонн.

В 2025 году «Новатэк» ежемесячно отправлял на экспорт в среднем 420 тысяч тонн нафты, основными направлениями оставались Тайвань, Сингапур, Малайзия и Китай. За первое полугодие переработка СГК на комплексе составила 4,2 млн тонн.

Комплекс в Усть-Луге был запущен в 2023 году и изначально включал две установки переработки мощностью по 3 млн тонн в год каждая. В августе 2024-го к ним добавилась третья линия. Предприятие выпускает лёгкую и тяжёлую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут, которые отгружаются морским транспортом.

Это уже не первый инцидент на терминале: в январе 2024 года там также произошёл пожар после двух взрывов, вызванных «внешним воздействием». Тогда переработка конденсата была возобновлена спустя три недели — 11 февраля.

Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

Новости Латвии 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

ЧП и криминал 12:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

Новости Латвии 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

