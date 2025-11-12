Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украинские беженцы не задерживаются в Латвии: почему?

12 ноября, 2025

С момента российского вторжения 24 февраля 2022 года Украину покинули не менее 20 млн человек, значительная часть из которых впоследствии вернулась. В настоящее время за пределами страны в качестве беженцев зарегистрировано 6,9 млн украинцев, из них примерно 4,37 млн находятся под временной защитой Европейского союза, согласно данным "Eurostat" на 31 августа.

Этим летом Совет ЕС продлил их статус временной защиты до 4 марта 2027 года. Журналисты изучили, как украинцы прижились в соседних странах и как эти страны смогли перейти от срочного предоставления жилья и пособий к долгосрочному включению беженцев в общество, а также изменилось ли отношение местных жителей к переселенцам.

По словам видземского координатора украинской диаспоры Натальи Ющенко, которая весной 2022 года бежала из охваченного войной Чернигова и вместе с сыновьями случайно оказалась в Смилтене, отношение жителей Латвии и самоуправлений к украинским беженцам с начала войны не изменилось и по-прежнему ощущается значительная поддержка, хотя она постепенно снижается.

Несмотря на то что боевые действия продолжаются уже три с половиной года, а поток людей из Украины не прекращается, государственным структурам Латвии не хватает понимания, как действовать в отношении украинских гражданских лиц, находящихся в стране.

Государственные учреждения по-прежнему рассматривают украинцев как временную кризисную группу, а не как людей, которые могли бы остаться в Латвии надолго, поскольку многим из них больше некуда возвращаться, говорится в исследовании центра общественной политики "Providus" "Опыт латвийских самоуправлений по приему мирного населения Украины: от кризиса до долгосрочных решений".

С начала войны и до настоящего времени число украинских мирных жителей, укрывшихся в Латвии, сократилось с 44 174 до примерно 31 000, свидетельствуют данные МВД.

Одновременно сокращается и финансовая поддержка из госбюджета: если в 2022 году на эти цели из средств на непредвиденные расходы было выделено 79 млн евро, то в 2026 году сумма уменьшится до 40 млн евро.

Через внешнюю границу Латвии в этом году въехали 15 572 гражданина Украины. Министр внутренних дел Рихард Козловскис на заседании правительства 14 октября отметил, что поток въезжающих украинцев значительно меньше, чем в первые годы войны, - в среднем в месяц на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируется от 500 до 600 человек.

В то же время заметно увеличилось число тех, чей статус временной защиты аннулирован, поскольку после истечения визы или срочного вида на жительство они не подали заявку на продление.

По данным МВД, через территорию Латвии проезжает в три раза больше украинских беженцев, чем остается жить в стране.

Велено извиниться и заплатить: Гомберг выиграл суд у Лианы Ланги
Велено извиниться и заплатить: Гомберг выиграл суд у Лианы Ланги

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

12.11.2025
Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Загрузка

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

