Украина заявила об атаках РФ в первую ночь «перемирия»

Несмотря на объявленную российским президентом Владимиром Путиным трехдневную приостановку боевых действий, украинская армия заявила об атаках РФ в ночь на четверг, 8 мая. В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ говорится о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ в направлении Сумской области, а также об "угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей". Другие подробности пока не приводятся.

Вместе с тем в небе над Украиной этой ночью пока не был зафиксирован ни один российский беспилотник. Массированные атаки украинских дронов на регионы РФ также прекратились, сообщается лишь об отдельных БПЛА. Так, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ночь на 8 мая заявил об угрозе атаки беспилотников на территории региона.

С 04.30 мск закрыт аэропорт Нижнего Новгорода "для обеспечения безопасности полетов", сообщили в Росавиации. Накануне в результате массированной атаки украинских БПЛА в направлении Москвы и других регионов РФ произошел массовый сбой в работе российских аэропортов, затронувший не менее 60 000 пассажиров.

Объявленное Путиным перемирие в честь Дня Победы действует трое суток - с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский ранее дал понять, что Киев не принимает краткосрочное перемирие, и предложил прекратить огонь как минимум на 30 дней.